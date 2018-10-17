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17 октября 2018, 13:53

В России любительская рыбалка снова станет бесплатной.


В России на реках и озёрах исчезнут платные участки для рыбалки. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новый вариант законопроекта "О любительском рыболовстве", сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.
Благодаря этому документу любительская рыбалка станет бесплатной. Платные участки планируется ликвидировать до конца 2020 года. Из проекта поправок следует, что бесплатно можно будет рыбачить на водоёмах общего пользования. Ловить рыбу запрещается на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности, объектах для товарного рыболовства и прудах, которые используют для развития аквакультуры. Запрещено ловить рыбу с помощью химических и взрывчатых веществ и электротока. В местах массового отдыха запретят подводную рыбалку. Нельзя будет использовать электронные средства для обнаружения рыбы. Бесплатно ставить сети разрешат только в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и строго в утверждённое властями время. При этом обязательна поштучная маркировка сетей. Для ловли особо ценных пород потребуется именное разрешение рыболова. Получить его можно будет в территориальных подразделениях Росрыболовства. Порядок выдачи определит кабмин. Он же составит список особо ценных пород рыб, основываясь на данных научных исследований.
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    Список новостей

 17 октября 2018 
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17:34   Перенос памятного знака. Доске первооткрывателю Талнахского месторождения определили новое место. 15:22   Водитель автобуса из Норильска рассказал, на что потратил лотерейный выигрыш.
14:57   Муниципалитет становится полноправным хозяином своих дорог с учетом соблюдения всех требований действующего законодательства. 13:53   В России любительская рыбалка снова станет бесплатной.
13:16   В норильской художественной галерее открылась выставка произведений Александра Родченко. 12:22   Россиянам запретят курить у подъездов.
11:05   Белый медвежонок прибыл в красноярский «Роев ручей» из Диксона. 11:01   В Красноярском крае выбрали лучшего участкового. Победителем всероссийского конкурса "Народный участковый" стал Амиран Мамуладзе из Норильска.
11:00   Новые названия аэропортов Красноярска и Норильска станут известны 5 декабря.

 16 октября 2018 
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17:51   Инвестиции в «Цифровую лабораторию Норникеля» на 2019–2021 гг. составят 350 млн рублей 17:36   Сегодня кинотеатр «Родина», ровесник Норильска и «Заполярной правды», отмечает свой 65-й день рождения.
17:34   Служба занятости продолжает подбирать персонал для работы на Зимней универсиаде-2019 17:33   В Красноярском крае в курином мясе нашли антибиотики
17:31   Сегодня в норильском театре состоялась первая репетиция "Женитьбы". 17:29   Авиакомпания «КрасАвиа» изменила правила провоза багажа
17:24   Шишки станут своеобразной визитной карточкой Красноярска 17:19   Облагородят Кайеркан и Талнах. В Норильске подвели итоги сбора предложений и опроса горожан.
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13:43   Дорожные полицейские разыскивают водителя, скрывшегося с места ДТП. 13:28   Красноярская транспортная прокуратура выявила факт поставки каменного угля ненадлежащего качества для обогрева районов Крайнего Севера.
13:22   В Красноярском крае теплоход ветром выбросило на мель. 13:04   Росстат назвал самый стремительно дорожающий продукт. Пшено в этом году обогнало все прочие продукты по темпам роста стоимости. Крупа подорожала на 41 процент.
12:52   Норильчане примут участие в международной конференции, посвящённой экологическому туризму. 09:47   В эти минуты в норильском аэропорту начинается уникальная операция по перевозке белого медвежонка в красноярский зоопарк.
09:43   Воскресенье стало самым теплым 14 октября за несколько десятилетий метеонаблюдений. Диксон побил рекорд 1945 года.

 15 октября 2018 
18:42   Норильчанам представили концепцию будущего Музея современного искусства, который, по замыслу, должен открыться к 70-летнему юбилею города в здании на Комсомольской, 37. 16:53   В Оганере открыли новую детскую игровую площадку. Торжественное открытие игровой зоны в районе ул. Озерной, 15а, состоялось в минувшую субботу.
16:25   С 25 по 28 октября в Норильске состоится Северный книжный интеллектуальный фестиваль (СКИФ). 16:17   Московский театр "Мюзик-холл" выступит на сцене Заполярного театра драмы им. Вл. Маяковского.
14:40   Сегодня норильские школьники остались дома. Из-за штормового ветра объявлена актировка. 14:36   Дом детского творчества концертом-сказкой открыл новый сезон. Праздник отличался особой торжественностью – в этом году система ...
13:21   МФК «Норильский никель» в 5-м туре Суперлиги на выезде сыграл с «Тюменью» - 4:4 и 3:4. 12:27   «Норникель» объединяет социальных предпринимателей Севера.
12:13   С наступлением первых морозов горожан предупреждают об опасности выхода на тонкий лед.

 12 октября 2018 
17:53   В Норильске пройдут публичные слушания по правилам благоустройства. 17:19   Сегодня в Норильске поздравляют сотрудников Объединенной дирекции заповедников Таймыра.
17:07   Спортивный клуб «Зевс» отметил свое трехлетие и дал старт четвертой региональной спартакиаде. 15:34   Норильский аэропорт назовут в честь знаменитого человека.
15:15   52-летний местный житель предстанет перед судом за кражу сотовых телефонов.




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