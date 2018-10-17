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17 октября 2018, 13:53



В России любительская рыбалка снова станет бесплатной.

Благодаря этому документу любительская рыбалка станет бесплатной. Платные участки планируется ликвидировать до конца 2020 года. Из проекта поправок следует, что бесплатно можно будет рыбачить на водоёмах общего пользования. Ловить рыбу запрещается на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности, объектах для товарного рыболовства и прудах, которые используют для развития аквакультуры. Запрещено ловить рыбу с помощью химических и взрывчатых веществ и электротока. В местах массового отдыха запретят подводную рыбалку. Нельзя будет использовать электронные средства для обнаружения рыбы. Бесплатно ставить сети разрешат только в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и строго в утверждённое властями время. При этом обязательна поштучная маркировка сетей. Для ловли особо ценных пород потребуется именное разрешение рыболова. Получить его можно будет в территориальных подразделениях Росрыболовства. Порядок выдачи определит кабмин. Он же составит список особо ценных пород рыб, основываясь на данных научных исследований.

Просмотров:187 В России на реках и озёрах исчезнут платные участки для рыбалки. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила новый вариант законопроекта "О любительском рыболовстве", сообщают "Известия" со ссылкой на свой источник.Благодаря этому документу любительская рыбалка станет бесплатной. Платные участки планируется ликвидировать до конца 2020 года. Из проекта поправок следует, что бесплатно можно будет рыбачить на водоёмах общего пользования. Ловить рыбу запрещается на особо охраняемых территориях, землях обороны и безопасности, объектах для товарного рыболовства и прудах, которые используют для развития аквакультуры. Запрещено ловить рыбу с помощью химических и взрывчатых веществ и электротока. В местах массового отдыха запретят подводную рыбалку. Нельзя будет использовать электронные средства для обнаружения рыбы. Бесплатно ставить сети разрешат только в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока и строго в утверждённое властями время. При этом обязательна поштучная маркировка сетей. Для ловли особо ценных пород потребуется именное разрешение рыболова. Получить его можно будет в территориальных подразделениях Росрыболовства. Порядок выдачи определит кабмин. Он же составит список особо ценных пород рыб, основываясь на данных научных исследований.