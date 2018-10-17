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17 октября 2018, 14:57



Муниципалитет становится полноправным хозяином своих дорог с учетом соблюдения всех требований действующего законодательства.

Кроме того, уже вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", направленный на совершенствование законодательства в сфере индивидуального жилищного строительства. Этим документом вводится уведомительный порядок строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома, устанавливаются нормы об изъятии земельного участка (части земельного участка) у собственника, не осуществившего в установленный срок снос или приведение самовольной постройки в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, указанным законом регулируются отношения в сфере сноса объектов капитального строительства, в том числе самовольных построек. Помимо вышеперечисленных корректировок в Устав Норильска предполагается внести ряд других изменений, связанных с нововведениями в федеральном законодательстве. Участники публичных слушаний согласились с представленными корректировками и рекомендовали утвердить их на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 30 октября 2018 года.

Просмотров:187 В Норильске прошли публичные слушания по внесению изменений в Устав города. Внесение корректировок обусловлено изменениями действующего федерального законодательства. Так, согласно ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", который вступает в силу 31 декабря текущего года, помимо муниципального контроля в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности со следующего года органам местного самоуправления будут даны такие полномочия, как организация и мониторинг дорожного движения, ведение реестра парковок, установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения. Ранее такая деятельность, как установка дорожных знаков, нанесение разметки, организация одностороннего движения и прочее, регулировалась только Законом о безопасности дорожного движения, Градостроительным кодексом, а также частично Правилами дорожного движения и ГОСТами. Однако прямых указаний на то, как и кто должен управлять этим процессом, в документах не было. После вступления в силу федерального закона и подзаконных актов муниципалитет становится полноправным хозяином своих дорог с учетом соблюдения всех требований действующего законодательства.Кроме того, уже вступил в силу Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ", направленный на совершенствование законодательства в сфере индивидуального жилищного строительства. Этим документом вводится уведомительный порядок строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства и садового дома, устанавливаются нормы об изъятии земельного участка (части земельного участка) у собственника, не осуществившего в установленный срок снос или приведение самовольной постройки в соответствие с требованиями законодательства. Кроме того, указанным законом регулируются отношения в сфере сноса объектов капитального строительства, в том числе самовольных построек.Помимо вышеперечисленных корректировок в Устав Норильска предполагается внести ряд других изменений, связанных с нововведениями в федеральном законодательстве.Участники публичных слушаний согласились с представленными корректировками и рекомендовали утвердить их на сессии Норильского городского Совета депутатов, которая состоится 30 октября 2018 года.