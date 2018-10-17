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17 октября 2018, 15:22

Водитель автобуса из Норильска рассказал, на что потратил лотерейный выигрыш.


Олег Полоухов из Норильска всегда считал себя везучим человеком, поэтому доверился воле случая, который и привел его к победе: мужчина выиграл 1 500 000 рублей. Олег родился и вырос в Норильске. Здесь он встретил спутницу жизни и обустроил семейное гнездышко. Работает водителем автобуса уже тридцать лет. Признается, что ему нравится работать с людьми и помогать им добраться до места назначения. Мужчина отмечает, что в работе ему тоже сопутствует удача.
— Мне вообще везет по жизни. Что не пожелаю — все сбывается. Побывал на Олимпиаде и чемпионате мира по футболу, купил квартиру в Красноярске. Наверное, поэтому и начал участвовать в лотерее. Очень уж хотелось выиграть джекпот лотереи «Русское лото», — добавляет Олег.
Олег проверял свою удачу в лотерее несколько лет. Розыгрыши приносили ему небольшие выигрыши, но счастливчик ждал, когда станет обладателем по-настоящему крупной суммы. В один прекрасный день, прогуливаясь по городу вместе с женой, Олег решил купить два билета лотереи.
— Эта покупка была какой-то спонтанной. Видимо, что-то внутри подсказало, что нужно приобрести билет здесь и сейчас, — говорит мужчина.
Следить за розыгрышем тиража уже давно стало традицией семьи Полоуховых. В то заветное воскресенье супруги как обычно собрались вместе у телевизора. Олег с таким увлечением зачеркивал выпавшие цифры, что Светлана решила заснять процесс на мобильный телефон.
— Момент, когда мы выиграли, теперь у нас останется навсегда, — рассказывает Светлана. — Я, совершенно не задумываясь, взяла камеру, никто и предположить не мог, что удастся запечатлеть тот самый миг, когда мы получили крупный выигрыш.
Позже супруги еще раз проверили результаты розыгрыша тиража и окончательно убедились в своем везении. Но полное осознание победы появилось, когда Олег приехал в Москву оформлять выигрыш. Благодаря крупной сумме, которую получил Олег, семья Полоуховых за короткие сроки смогла завершить свои бытовые и первостепенные задачи. Часть выигрыша супруги отдали сыну на развитие бизнеса, а часть направили на обустройство квартиры. Олег продолжает проверять свое везение в лотерейных розыгрышах и надеется снова поймать крупную удачу. Мужчина хочет осуществить свою заветную мечту: отправиться с любимой женой в морской круиз по миру, а если выиграет джекпот, то возьмет с собой еще и сына с невесткой и внуками.
— Нужно мечтать, и мечты обязательно сбудутся, — говорит мужчина. — Я вот хотел выиграть в лотерее и получил подарок от судьбы.
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