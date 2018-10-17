17 октября 2018, 17:34



Перенос памятного знака. Доске первооткрывателю Талнахского месторождения определили новое место.

Памятная доска Кравцу Михаилу Степановичу, первооткрывателю Талнахского месторождения, перенесена на здание Центра внешкольной работы, которое расположено по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Кравца, 16. Данное здание строилось под руководством и при непосредственном участии М. С. Кравца и имеет богатую историю (первая школа Талнаха и Дом пионеров). Решение о необходимости переноса памятной доски с фасада аварийного здания Дома быта (ул. Кравца, 16а) принято на сессии Норильского городского Совета депутатов в апреле.