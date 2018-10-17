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17 октября 2018, 17:36



«Я искренне рад тому, что в нашей стране так оперативно решаются вопросы», - глава Таймыра Сергей Ткаченко о повышении заработной платы младшему обслуживающему персоналу.

Так, в ходе интервью Сергей Александрович отметил, что вся подготовительная работа для своевременной выплаты повышенной заработной платы, то есть с 1 сентября 2018 года, была проведена своевременно, определены источники расходов как в районных организациях, так и во всех поселениях Таймыра. «Средства бюджетам муниципальных образований края на частичное обеспечение повышения размера региональной выплаты в объеме 70% потребности краевой бюджет предоставит в виде субсидии. Оставшиеся 30% муниципальный район обеспечивает самостоятельно», - рассказал руководитель территории. Он также пояснил, что на эти цели в 2018 году запланированы расходы в объеме 32 миллиона рублей, на 2019 год эта сумма составит почти 97,5 миллиона рублей. Напомним, в конце прошлого года завершились судебные процессы, в результате которых Конституционный суд России принял решение о том, что районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда и должны производиться сверх начисленной заработной платы, которая, в свою очередь, не может быть меньше МРОТ. В связи с принятыми решениями и в соответствии с позицией федеральных органов депутаты Законодательного собрания Красноярского края одобрили изменения в Законе «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений». Так, с 1 сентября 2018 года к сумме минимального размера заработной платы приплюсованы районные надбавки и северный коэффициент, и МРОТ на Таймыре составил 29 024 рубля. «Я поддерживаю это решение. Законопроект в значительной степени улучшит положение низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы. Я бы хотел обратить внимание на тот факт, что увеличение заработной платы произошло не с начала следующего года, что было бы гораздо проще в реализации, а уже с 1 сентября текущего. Депутаты действительно приняли смелое решение, но я искренне рад тому, что в нашей стране,так оперативно решаются вопросы. На Таймыре закон коснулся порядка 1180 человек», - подчеркнул Сергей Ткаченко.

Просмотров:148 Глава муниципального района Сергей Ткаченко встретился с представителями средств массовой информации, где рассказал об исполнении на Таймыре решения Конституционного суда в части повышения заработной платы младшему обслуживающему персоналу до уровня МРОТ без учета районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера.Так, в ходе интервью Сергей Александрович отметил, что вся подготовительная работа для своевременной выплаты повышенной заработной платы, то есть с 1 сентября 2018 года, была проведена своевременно, определены источники расходов как в районных организациях, так и во всех поселениях Таймыра. «Средства бюджетам муниципальных образований края на частичное обеспечение повышения размера региональной выплаты в объеме 70% потребности краевой бюджет предоставит в виде субсидии. Оставшиеся 30% муниципальный район обеспечивает самостоятельно», - рассказал руководитель территории. Он также пояснил, что на эти цели в 2018 году запланированы расходы в объеме 32 миллиона рублей, на 2019 год эта сумма составит почти 97,5 миллиона рублей.Напомним, в конце прошлого года завершились судебные процессы, в результате которых Конституционный суд России принял решение о том, что районный коэффициент и процентная надбавка за работу в районах Крайнего Севера не могут включаться в состав минимального размера оплаты труда и должны производиться сверх начисленной заработной платы, которая, в свою очередь, не может быть меньше МРОТ. В связи с принятыми решениями и в соответствии с позицией федеральных органов депутаты Законодательного собрания Красноярского края одобрили изменения в Законе «О системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений». Так, с 1 сентября 2018 года к сумме минимального размера заработной платы приплюсованы районные надбавки и северный коэффициент, и МРОТ на Таймыре составил 29 024 рубля.«Я поддерживаю это решение. Законопроект в значительной степени улучшит положение низкооплачиваемых категорий работников бюджетной сферы. Я бы хотел обратить внимание на тот факт, что увеличение заработной платы произошло не с начала следующего года, что было бы гораздо проще в реализации, а уже с 1 сентября текущего. Депутаты действительно приняли смелое решение, но я искренне рад тому, что в нашей стране,так оперативно решаются вопросы. На Таймыре закон коснулся порядка 1180 человек», - подчеркнул Сергей Ткаченко.