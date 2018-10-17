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17 октября 2018, 17:38



Молодежь Крайнего Севера предлагает Государственной Думе немного доработать законы.

Проблемы, которые волнуют молодых людей, живущих в Арктике, Сибири на Дальнем Востоке, не всегда можно решить силами регионов и муниципалитетов, иногда требуется помощь федеральных законодателей. Это доказали участники конкурса законодательных инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодежи». Конкурс проводится Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Среди разработок молодых юристов, студентов и просто молодых жителей Арктики и дальнего Востока есть изменения в законы по защите малого бизнеса, традиционных промыслов, новые формы развития малой авиации на Севере, новые варианты квот на субсидии для получения образования для представителей КМНС. Всего в адрес конкурсной комиссии поступило 67 законодательных инициатив. "Инициативы, которые окажутся достаточно хорошо проработаны и актуальны, конкурсная комиссия предложит для рассмотрения в Государственную Думу на парламентских слушаниях «О законодательном обеспечении защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», которые пройдут 16 ноября, - рассказала первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова. - Наша ассоциация инициировала этот конкурс для того, чтобы дать возможность молодым жителям территорий традиционного природопользования самим предложить механику для законов, регулирующих жизнь коренных народов". Проведенный в 28 регионах России конкурс законодательных инициатив оказался очень интересен молодым специалистам и студентам, которые сами являются представителями коренных малочисленных народов или работают в предприятиях, связанных с традиционными промыслами. Интересно, что самые «полезные» для российского законодательства инициативы не только будут приняты к рассмотрению палатами Федерального Собрания, но их авторы еще будут награждены в ходе крупнейшего российского форума молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север».

Просмотров:156 16 ноября в Государственной Думе будут проходить необычные слушания. Депутаты рассмотрят законодательные инициативы молодых жителей Арктической зоны РФ, Сибири и Дальнего Востока.Проблемы, которые волнуют молодых людей, живущих в Арктике, Сибири на Дальнем Востоке, не всегда можно решить силами регионов и муниципалитетов, иногда требуется помощь федеральных законодателей. Это доказали участники конкурса законодательных инициатив «Мир коренных народов. Взгляд молодежи». Конкурс проводится Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.Среди разработок молодых юристов, студентов и просто молодых жителей Арктики и дальнего Востока есть изменения в законы по защите малого бизнеса, традиционных промыслов, новые формы развития малой авиации на Севере, новые варианты квот на субсидии для получения образования для представителей КМНС. Всего в адрес конкурсной комиссии поступило 67 законодательных инициатив."Инициативы, которые окажутся достаточно хорошо проработаны и актуальны, конкурсная комиссия предложит для рассмотрения в Государственную Думу на парламентских слушаниях «О законодательном обеспечении защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», которые пройдут 16 ноября, - рассказала первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Нина Вейсалова. - Наша ассоциация инициировала этот конкурс для того, чтобы дать возможность молодым жителям территорий традиционного природопользования самим предложить механику для законов, регулирующих жизнь коренных народов".Проведенный в 28 регионах России конкурс законодательных инициатив оказался очень интересен молодым специалистам и студентам, которые сами являются представителями коренных малочисленных народов или работают в предприятиях, связанных с традиционными промыслами.Интересно, что самые «полезные» для российского законодательства инициативы не только будут приняты к рассмотрению палатами Федерального Собрания, но их авторы еще будут награждены в ходе крупнейшего российского форума молодежи коренных малочисленных народов «Российский Север».