Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

17 октября 2018, 17:42



Норильчане приняли участие во Всероссийском турнире по мини-футболу «Кубок Казани - 2018». На их счету четыре победы в пяти проведенных матчах.

В заключительных встречах за 5-8 места заполярные мини-футболисты поочередно одолели команды ДЮСШ № 8 (Заречный, Пензенская обл.) – 4:0 (Артем Домницкий, Сергей Толстов, Нистеренко, Максим Устинов) и ЦСКА (Москва) – 5:1 (Амид Агаев, Нистеренко, Шубин, Роман Шарипов, Устинов). Несмотря на то что на их счету четыре победы в пяти проведенных матчах, в итоговом протоколе они расположились лишь на пятом месте.

Просмотров:148 Соревнования с участием игроков 2004-2005 годов рождения прошли в Казани и собрали восемь команд. В группу к северянам попали соперники из Ухты, Щелково и Саратова. В первом своем матче против ухтинцев норильчане оказались сильнее – 4:3 (голы забили Дмитрий Шишов (дважды), Иван Ксенжук и Николай Шубин). Во второй игре наша команда встречалась с динамовцами из Щелково и также победила – 3:0 (Александр Нистеренко, Шишов, Шубин). В третьем поединке против саратовской команды северяне, к сожалению, уступили - 0:3. Поскольку в третий игровой день ухтинцы также одолели соперников из Щелково, то сразу три дружины в нашей группе набрали одинаковое количество очков – по шесть, но норильчане по разнице забитых и пропущенных мячей оказались на третьей строчке турнирной таблицы и выбыли из гонки за медали.В заключительных встречах за 5-8 места заполярные мини-футболисты поочередно одолели команды ДЮСШ № 8 (Заречный, Пензенская обл.) – 4:0 (Артем Домницкий, Сергей Толстов, Нистеренко, Максим Устинов) и ЦСКА (Москва) – 5:1 (Амид Агаев, Нистеренко, Шубин, Роман Шарипов, Устинов). Несмотря на то что на их счету четыре победы в пяти проведенных матчах, в итоговом протоколе они расположились лишь на пятом месте.