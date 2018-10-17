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17 октября 2018, 17:51



Маленькие норильчане приобщались к искусству книгоиздания. Мастер-класс для детей провела доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова.

Проводит необычный мастер класс гостья Норильска, открывшая вчера выставку о творчестве авангардиста Александра Родченко, Екатерина Лаврентьева, доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова. Ее занятие называется "Книжка о вещах". Дети под ее руководством придумали каждый свою историю с первичными и ключевыми словами "я строю", "я проектирую" или "я путешествую". То, что книжка на производственную тематику, ничуть не смутило участников мастер-класса. В итоге издание у каждого получится ярким, лаконичным и очень понятным для любого возраста. Минимализм и графика, интересные пространственные и цветовые ходы, оригинальная обложка продиктованы самой атмосферой выставки. Содержимое детской книжки, по словам ведущей мастер-класса правнучки великого Родченко, будет оформлено чётким плакатным языком, - как в 20-30-е годы прошлого столетия. "Дети, играя, часто собирают из подручного материала дома, гаражи, заводы, машины. Здесь им тоже предстоит построить свою историю, создавая предмет, объект или путешествие. Конечная цель - не просто придумать, но и последовательно разложить это повествование", - рассказала нам Екатерина.

Просмотров:138 В художественной галерее дети от шести и старше сами вырезают из бумаги детали своей будущей книги. Она будет непременно о производстве - в стиле родоначальника авангардного искусства Александра Родченко, чьи работы расположены прямо перед глазами детей.Проводит необычный мастер класс гостья Норильска, открывшая вчера выставку о творчестве авангардиста Александра Родченко, Екатерина Лаврентьева, доцент кафедры коммуникативного дизайна МГХПА им. С. Г. Строганова. Ее занятие называется "Книжка о вещах". Дети под ее руководством придумали каждый свою историю с первичными и ключевыми словами "я строю", "я проектирую" или "я путешествую". То, что книжка на производственную тематику, ничуть не смутило участников мастер-класса. В итоге издание у каждого получится ярким, лаконичным и очень понятным для любого возраста. Минимализм и графика, интересные пространственные и цветовые ходы, оригинальная обложка продиктованы самой атмосферой выставки. Содержимое детской книжки, по словам ведущей мастер-класса правнучки великого Родченко, будет оформлено чётким плакатным языком, - как в 20-30-е годы прошлого столетия."Дети, играя, часто собирают из подручного материала дома, гаражи, заводы, машины. Здесь им тоже предстоит построить свою историю, создавая предмет, объект или путешествие. Конечная цель - не просто придумать, но и последовательно разложить это повествование", - рассказала нам Екатерина.