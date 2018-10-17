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17 октября 2018, 17:55



В Красноярском крае 122 осужденных освобождены из мест лишения свободы в связи с пересмотром сроков содержания под стражей.

Сотрудники отделов специального учета учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю продолжают вести работу по подготовке и направлению в суды документов для пересчета сроков наказания осужденным. Напомним, согласно Федеральному закону от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за: а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении. Предположительно закон коснется 3260 осужденных, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях Красноярского края. Отметим, Красноярский край – один из самых крупных регионов по количеству пенитенциарных учреждений. В местах лишения свободы содержатся более 21 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Просмотров:147 Федеральный закон от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» уже коснулся 1594 осужденных, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях Красноярского края: 122 человека покинули краевые пенитенциарные учреждения, 1472 осужденным срок лишения свободы сокращен.Сотрудники отделов специального учета учреждений ГУФСИН России по Красноярскому краю продолжают вести работу по подготовке и направлению в суды документов для пересчета сроков наказания осужденным.Напомним, согласно Федеральному закону от 3 июля 2018 года № 186-ФЗ «О внесении изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации» время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день за: а) один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; б) полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; в) два дня отбывания наказания в колонии-поселении.Предположительно закон коснется 3260 осужденных, отбывающих наказания в пенитенциарных учреждениях Красноярского края.Отметим, Красноярский край – один из самых крупных регионов по количеству пенитенциарных учреждений. В местах лишения свободы содержатся более 21 тысячи осужденных, подозреваемых и обвиняемых.