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17 октября 2018, 17:58



Пенсионеров освободят от подтверждения оплаты капремонта для получения льготы.

Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя Комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным. Инициативой предлагается уточнить условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт. Так, госорганам запретят требовать у граждан старше 70 лет подтверждение об уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Такие документы уполномоченный орган должен получать у регионального оператора или владельца специального счёта. В свою очередь региональный оператор будет обязан предоставить сведения в пятидневный срок, чтобы процедура предоставления компенсации не затянулась. Спикер палаты Вячеслав Володин в ходе обсуждения новеллы напомнил, что сегодня право на льготу предоставляется только если гражданин доказал, что у него нет задолженности за капремонт. «Действующая норма закона требует, чтобы пожилой человек, которому более семидесяти лет, лично занимался оформлением права на льготу — ездил в различные учреждения за необходимыми документами и предоставлял эту информацию в уполномоченные органы», — сказал он. Володин отметил, что принятый в первом чтении документ существенно «облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки».

Просмотров:155 Граждан старше 70 лет могут освободить от обязанности подтверждать оплату капитального ремонта для получения компенсации — госорганы будут сами обмениваться информацией о поступлении ежемесячных взносов. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении в среду.Автором законодательной инициативы выступила группа депутатов Госдумы во главе с первым зампредседателя Комитета палаты по жилищной политике и ЖКХ Александром Сидякиным.Инициативой предлагается уточнить условия предоставления компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт. Так, госорганам запретят требовать у граждан старше 70 лет подтверждение об уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт. Такие документы уполномоченный орган должен получать у регионального оператора или владельца специального счёта. В свою очередь региональный оператор будет обязан предоставить сведения в пятидневный срок, чтобы процедура предоставления компенсации не затянулась.Спикер палаты Вячеслав Володин в ходе обсуждения новеллы напомнил, что сегодня право на льготу предоставляется только если гражданин доказал, что у него нет задолженности за капремонт. «Действующая норма закона требует, чтобы пожилой человек, которому более семидесяти лет, лично занимался оформлением права на льготу — ездил в различные учреждения за необходимыми документами и предоставлял эту информацию в уполномоченные органы», — сказал он.Володин отметил, что принятый в первом чтении документ существенно «облегчит людям пожилого возраста получение социальной поддержки».