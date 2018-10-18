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18 октября 2018, 10:58



В Красноярском крае женщины живут дольше мужчин на 11 лет. Высокая смертность среди сильного пола настораживает экспертов.

Что касается смертности среди мужчин, то чаще всего она связана с болезнями кровообращения, злокачественными опухолями и несчастными случаями. Эксперты при этом отмечают тенденцию к снижению смертности среди мужчин, но акцентируют внимание на стабильно острой ситуации в этой сфере. "Проблема высокой смертности в трудоспособном возрасте у мужчин сохраняет свою остроту, несмотря на тенденцию к снижению, - комментируют ситуацию в Красноярскстате. - Так, согласно статистике, в Красноярском крае смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза выше, чем у женщин".

Просмотров:152 Красноярские статистики поделились последними тенденциями рождаемости и смертности в крае. По их данным, на сегодня в крае живут 2,87 миллиона человек, что по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года меньше на две тысячи. Женщин в крае на 189 тысяч человек больше, чем мужчин, и живут они, к слову, дольше - в среднем на 11 лет. Кстати, смертность в целом в регионе несколько выше рождаемости. В этом году родились 22 528 ребятишек, а умерли 24 386 человек.Что касается смертности среди мужчин, то чаще всего она связана с болезнями кровообращения, злокачественными опухолями и несчастными случаями. Эксперты при этом отмечают тенденцию к снижению смертности среди мужчин, но акцентируют внимание на стабильно острой ситуации в этой сфере."Проблема высокой смертности в трудоспособном возрасте у мужчин сохраняет свою остроту, несмотря на тенденцию к снижению, - комментируют ситуацию в Красноярскстате. - Так, согласно статистике, в Красноярском крае смертность мужчин трудоспособного возраста в 3,5 раза выше, чем у женщин".