Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 октября 2018, 11:12



Ринат Ахметчин и Александр Пестряков поздравили норильских автодорожников с профессиональным праздником.

Для Норильска символично, что эта дата выпадает на октябрь – месяц, когда наш город уже накрыт снежным покровом, ведь с этого момента именно от вашей работы в значительной мере зависит комфортная жизнь северян. Содержание дорог и улиц зимой, своевременная уборка снега, расчистка подъездных путей – все это важно так же, как и тепло в наших домах. Безусловно, поздней осенью особое внимание уделяют и итогам ваших летних трудов, которые с каждым годом все заметнее – ремонтируются дороги, асфальтируются дворы, в городе поддерживаются чистота и порядок. От лица всех норильчан примите слова искренней благодарности за ваш высокий профессионализм, неустанный труд, за то, что при любой погоде мы спокойно передвигаемся по городу. Крепкого вам здоровья, стабильности, семейного благополучия и малоснежной зимы.

Просмотров:148 Уважаемые работники дорожного хозяйства, примите поздравления с профессиональным праздником!Для Норильска символично, что эта дата выпадает на октябрь – месяц, когда наш город уже накрыт снежным покровом, ведь с этого момента именно от вашей работы в значительной мере зависит комфортная жизнь северян. Содержание дорог и улиц зимой, своевременная уборка снега, расчистка подъездных путей – все это важно так же, как и тепло в наших домах. Безусловно, поздней осенью особое внимание уделяют и итогам ваших летних трудов, которые с каждым годом все заметнее – ремонтируются дороги, асфальтируются дворы, в городе поддерживаются чистота и порядок. От лица всех норильчан примите слова искренней благодарности за ваш высокий профессионализм, неустанный труд, за то, что при любой погоде мы спокойно передвигаемся по городу. Крепкого вам здоровья, стабильности, семейного благополучия и малоснежной зимы.