Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 октября 2018, 11:22



Новичок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Болинья прокомментировал свой дебют в России и рассказал о процессе становления команды.

- Скажи, ты лично ждешь игр в Норильске? - Я с нетерпением жду первой домашней игры в Норильске. Думаю, для каждого игрока важна поддержка своих болельщиков, родных трибун. Пока что у нас были только выездные встречи, и мы видели, как горячо болельщики поддерживают свои команды. Мне уже говорили, что у нашей команды мощная преданная торсида, и я уже жду не дождусь, когда увижу ее в действии во время наших домашних игр. Очень хочу принести норильчанам радость своей игрой и почувствовать их поддержку.

Просмотров:169 Напомним, что новичок МФК «Норильский никель» за четыре игры смог забить три гола и сделать столько же голевых передач. «Очень хочу принести норильчанам радость своей игрой и почувствовать их поддержку», - так обозначил свою задачу на ближайшую перспективу новый игрок мини-футбольного клуба "Норильский никель". Я давно мечтал играть в российской Суперлиге. По уровню и качеству игры ее можно сравнить с бразильским чемпионатом. Здесь очень много по-настоящему хороших, сильных команд и соответственно высокий уровень конкуренции. Также я доволен высоким уровнем организации российской Суперлиги". После игр с кемеровской «Корпорацией АСИ» заполярная команда проведет долгожданный домашний тур.- Скажи, ты лично ждешь игр в Норильске?- Я с нетерпением жду первой домашней игры в Норильске. Думаю, для каждого игрока важна поддержка своих болельщиков, родных трибун. Пока что у нас были только выездные встречи, и мы видели, как горячо болельщики поддерживают свои команды. Мне уже говорили, что у нашей команды мощная преданная торсида, и я уже жду не дождусь, когда увижу ее в действии во время наших домашних игр. Очень хочу принести норильчанам радость своей игрой и почувствовать их поддержку.