Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 октября 2018, 12:24



В воскресенье, 21 октября, в Музее Норильска состоится первая защита дипломных проектов "Школы краеведа".

Осень же - отчетная пора, когда "школьники" готовят доклады о том, что нового из норильской истории удалось узнать, найти, раскопать. Выпускники "Школы краеведа Норильска" подготовили полноценную научную конференцию, состоящую из интересных и красочных докладов на разные темы: все они о нас и о нашем городе. Защита дипломных проектов "Президентской школы краеведа" начнется в 12 часов 21 октября в Музее Норильска. Программа: - Наталья Аношина "История заповедника "Путоранский". Памяти В. В. Ларина"; - Александр Троцкий и Любовь Копылова "Откуда берется норильский металл. Просто о сложном"; - Лариса Фоменко "Финны в Норильске"; - Катерина Каверина "Засекреченная Н-ская экспедиция"; - Евгений Стренадко "Ядерные взрывы на Ламе"; - Елена Коваленко "Здоровье и долголетие в условиях Заполярья"; - Витас Бенета "Практика фотографии в экстремальных и походных условиях".

Просмотров:130 Проект "Школа краеведа Норильска" проводят общественники из Клуба исследователей Таймыр". "Школа" работает уже не первый год, но в этом сезоне она получила поддержку от Фонда президентских грантов. Участником проекта может стать любой горожанин, возраст сегодняшних "школьников" - от 6 до 66 лет. Летом у "школьников" (а их по списку уже свыше 160 человек) шла полевая работа: тематические экскурсии, походы и поисковые экспедиции в интересные, с точки зрения норильской истории, места.Осень же - отчетная пора, когда "школьники" готовят доклады о том, что нового из норильской истории удалось узнать, найти, раскопать. Выпускники "Школы краеведа Норильска" подготовили полноценную научную конференцию, состоящую из интересных и красочных докладов на разные темы: все они о нас и о нашем городе. Защита дипломных проектов "Президентской школы краеведа" начнется в 12 часов 21 октября в Музее Норильска.Программа:- Наталья Аношина "История заповедника "Путоранский". Памяти В. В. Ларина";- Александр Троцкий и Любовь Копылова "Откуда берется норильский металл. Просто о сложном";- Лариса Фоменко "Финны в Норильске";- Катерина Каверина "Засекреченная Н-ская экспедиция";- Евгений Стренадко "Ядерные взрывы на Ламе";- Елена Коваленко "Здоровье и долголетие в условиях Заполярья";- Витас Бенета "Практика фотографии в экстремальных и походных условиях".