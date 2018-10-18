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18 октября 2018, 13:04



В Норильске и на Таймыре стартуент конкурс юных чтецов произведений писателей и поэтов Севера "Литературный Аргиш".

Конкурс проводится для учащихся 5–11-х классов учреждений общего, среднего и дополнительного образования детей города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Для декламации ребята могут выбрать отрывки из прозаических и поэтических произведений писателей и поэтов северных регионов, преимущественно полуострова Таймыр. Тематика конкурса "Таймыр. Гений места". Приветствуется чтение вслух произведений авторов из числа коренных малочисленных народов Севера (в переводе на русский язык). Первый этап конкурса – школьный. Он продлится с 19 октября по 5 ноября. Директора учреждений образования будут принимать заявки на участие от ребят до 25 октября. Победители первого этапа (не более двух человек от одного учреждения образования) пройдут в полуфинал, который состоится 10 ноября в Норильской публичной библиотеке. Финал конкурса пройдет в публичной библиотеке 17 ноября и войдет в программу фестиваля "Большой Аргиш". В заключительном этапе литературного соревнования встретятся не более 20 человек. Накануне финала конкурса состоится мастер-класс по актерскому мастерству для полуфиналистов состязания чтецов от педагога ГИТИСа Тараса Белоусова. Он разберет вместе с детьми исполняемые произведения и подготовит их к финальному выступлению. Каждый участник конкурса получит грамоту. Победителям школьного этапа соревнования вручат дипломы. Все финалисты получат призы от организаторов, а три участника, набравшие наибольшее количество баллов, станут обладателями дипломов "Победитель Конкурса" и отправятся летом 2019 года в детский лагерь "Живая классика" в Сочи. Там для интеллектуальных подростков, увлеченных литературой, культурой и историей, жаждущих знаний и развития, будет организована насыщенная программа, включающая встречи со звездами, мастер-классы от театральных педагогов и многое другое. Телефоны для справок: 8-913-505-52-68, Алена Анатольевна Иванова, специалист направления "Социокультурные проекты" АНО "Агентство развития Норильска"; 8-913-505-96-05, Елена Наилевна Коваленко, ведущий библиотекарь МБУ "Централизованная библиотечная система"; 8(39191)2-85-23, Марина Михайловна Кокова, и. о. начальника управления культуры администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Просмотров:120 Литературное соревнование, учрежденное фондом "Живая классика", организовано Агентством развития Норильска в партнерстве с норильским и таймырским управлениями образования, публичной библиотекой Норильска, Таймырским региональным отделением Союза российских писателей.Конкурс проводится для учащихся 5–11-х классов учреждений общего, среднего и дополнительного образования детей города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Для декламации ребята могут выбрать отрывки из прозаических и поэтических произведений писателей и поэтов северных регионов, преимущественно полуострова Таймыр. Тематика конкурса "Таймыр. Гений места". Приветствуется чтение вслух произведений авторов из числа коренных малочисленных народов Севера (в переводе на русский язык).Первый этап конкурса – школьный. Он продлится с 19 октября по 5 ноября. Директора учреждений образования будут принимать заявки на участие от ребят до 25 октября. Победители первого этапа (не более двух человек от одного учреждения образования) пройдут в полуфинал, который состоится 10 ноября в Норильской публичной библиотеке. Финал конкурса пройдет в публичной библиотеке 17 ноября и войдет в программу фестиваля "Большой Аргиш". В заключительном этапе литературного соревнования встретятся не более 20 человек. Накануне финала конкурса состоится мастер-класс по актерскому мастерству для полуфиналистов состязания чтецов от педагога ГИТИСа Тараса Белоусова. Он разберет вместе с детьми исполняемые произведения и подготовит их к финальному выступлению.Каждый участник конкурса получит грамоту. Победителям школьного этапа соревнования вручат дипломы. Все финалисты получат призы от организаторов, а три участника, набравшие наибольшее количество баллов, станут обладателями дипломов "Победитель Конкурса" и отправятся летом 2019 года в детский лагерь "Живая классика" в Сочи. Там для интеллектуальных подростков, увлеченных литературой, культурой и историей, жаждущих знаний и развития, будет организована насыщенная программа, включающая встречи со звездами, мастер-классы от театральных педагогов и многое другое.Телефоны для справок:8-913-505-52-68, Алена Анатольевна Иванова, специалист направления "Социокультурные проекты" АНО "Агентство развития Норильска";8-913-505-96-05, Елена Наилевна Коваленко, ведущий библиотекарь МБУ "Централизованная библиотечная система";8(39191)2-85-23, Марина Михайловна Кокова, и. о. начальника управления культуры администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.