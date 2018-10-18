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18 октября 2018, 13:10



Энергоресурсы в поселки Таймыра доставлены в полном объеме.

Так, в летнюю навигацию 2018 года в труднодоступные поселки Таймыра доставлено более 52 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), в том числе 28 тыс. тонн угля поставлено для 1927 домов и учреждений социальной сферы. Для шести предприятий ЖКХ доставлено 7 тыс. 830 тонн дизельного топлива, 12 тыс. 700 тонн угля, 4 тыс. 100 тонн сырой нефти и порядка 60 тонн технических масел. Кроме этого, в поселки Усть-Порт, Тухард, Носок и Потапово осветительный керосин доставлен в полном объеме, что составило более 80 тонн. В поселки Усть-Авам, Волочанка, Воронцово и Хантайское Озеро, а также по населенным пунктам сельского поселения Хатанга керосин будет доставляться зимой наземным транспортом ввиду отдаленности данных поселков и коротких сроков навигации в изолированных водных системах. Комментируя данную ситуацию, Сергей Витальевич рассказал: «Такая же ситуация возникала и в навигацию 2017 года, что связано с появлением новых получателей – промысловиков и особенностями транспортных схем доставки данного вида энергоресурсов. В целом навигация в этом году была спокойная, уровень воды в реках позволил судам во все населенные пункты пройти беспрепятственно». Отметим, что рейсы по доставке основных объемов ТЭР выполнялись АО «Хатангский морской торговый порт», МП «Таймыр», АО «Енисейское речное пароходство» и АО «Таймырэнерго».

Просмотров:123 15 октября текущего года завершился северный завоз – 2018, последние объемы сырой нефти были доставлены в п. Носок МО сельское поселение Караул.Так, в летнюю навигацию 2018 года в труднодоступные поселки Таймыра доставлено более 52 тыс. тонн топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР), в том числе 28 тыс. тонн угля поставлено для 1927 домов и учреждений социальной сферы. Для шести предприятий ЖКХ доставлено 7 тыс. 830 тонн дизельного топлива, 12 тыс. 700 тонн угля, 4 тыс. 100 тонн сырой нефти и порядка 60 тонн технических масел.Кроме этого, в поселки Усть-Порт, Тухард, Носок и Потапово осветительный керосин доставлен в полном объеме, что составило более 80 тонн. В поселки Усть-Авам, Волочанка, Воронцово и Хантайское Озеро, а также по населенным пунктам сельского поселения Хатанга керосин будет доставляться зимой наземным транспортом ввиду отдаленности данных поселков и коротких сроков навигации в изолированных водных системах. Комментируя данную ситуацию, Сергей Витальевич рассказал: «Такая же ситуация возникала и в навигацию 2017 года, что связано с появлением новых получателей – промысловиков и особенностями транспортных схем доставки данного вида энергоресурсов. В целом навигация в этом году была спокойная, уровень воды в реках позволил судам во все населенные пункты пройти беспрепятственно».Отметим, что рейсы по доставке основных объемов ТЭР выполнялись АО «Хатангский морской торговый порт», МП «Таймыр», АО «Енисейское речное пароходство» и АО «Таймырэнерго».