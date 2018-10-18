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18 октября 2018, 13:20



Сегодня красноярские перевозчики ровно в полдень остановили большинство автобусов в знак протеста против подорожания бензина.

— Кто будет участвовать, решают они [сами водители]. Но насколько приходили и обращались — поддержка была всех, в том числе и муниципалов, — говорит Михаил Омышев. Перевозчики приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства. О подорожании бензина по стране заявили в Счетной палате — с 1 января власти в полтора раза повышают акциз на топливо. Руководитель красноярского союза владельцев АЗС уверен, что местные сети поднимут цены еще до нового года.

Просмотров:144 Сегодня в 12:00 большинство автобусов Красноярска остановились на 5 минут в знак протеста против повышения цен на бензин, сообщила мэрия города через сообщество сообществе «ВКонтакте». В автобусах, которые принимают участие в акции протеста, уже развешаны объявления. Диспетчеры обещают проследить, чтобы автобусы после пятиминутной остановки смогли ехать дальше по расписанию. Сколько водителей будет протестовать, пока неизвестно, сообщил «7 каналу» председатель организатора — краевой Ассоциации пассажирских перевозок:— Кто будет участвовать, решают они [сами водители]. Но насколько приходили и обращались — поддержка была всех, в том числе и муниципалов, — говорит Михаил Омышев.Перевозчики приносят извинения пассажирам за доставленные неудобства.О подорожании бензина по стране заявили в Счетной палате — с 1 января власти в полтора раза повышают акциз на топливо. Руководитель красноярского союза владельцев АЗС уверен, что местные сети поднимут цены еще до нового года.