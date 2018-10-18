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18 октября 2018, 13:25



Завтра, 19 октября, отмечается День написания письма в будущее. В Норильске тоже закладывались капсулы времени с такими письмами, и некоторые из них придет пора открывать уже через 10 дней.

Были в норильской истории и другие, менее известные, но зато вполне реальные капсулы времени. В том же 1968 году, продолжая отмечать большой комсомольский юбилей, смена металлургов никелевого завода Владимира Сидорова замуровала письмо в будущее в стену своего цеха. Никелевый завод уже не работает, это послание, наверное, можно найти, надо только отыскать место. Вот цитата и из того текста: "…Мы завещаем вам с такой же любовью и бережливостью пронести звание комсомольца и все, что с ним связано, в грядущее поколение… Мы думаем о вас - о тех, кто своими руками завершит строительство мира, счастья, взаимопонимания…" Другая производственная капсула времени была замурована на строящейся "Надежде" 4 октября 1980 года в последней из установленных 2052-й металлической колонне. Письмо в ней было адресовано в 2000 год - этот срок уже прошел. Но бывало, что отправители писем в будущее и сами понимали, что их послания никогда не будут прочитаны, и даже горячо на это надеялись. 24 июня 1989 года послание в будущее отправили на строительстве тысячекоечной больницы в Оганере. Норильские и югославские строители вместе заложили металлическую капсулу времени в бетонное основание корпуса больницы, приложив строительный паспорт объекта, номера "Заполярной правды" и "Норильского строителя", и пожелав, чтоб эту капсулу никогда не нашли… О том, как продолжалась традиция закладок капсул времени в наше время, читайте в сегодняшнем выпуске "Заполярной правды".

Просмотров:156 Самая известная история с капсулой времени в Норильске касается "поющего монумента". Эта композиция из 15 труб, установленная на перекрестке Ленинского проспекта и улицы Орджоникидзе по проекту конструкторского отдела промышленной эстетики комбината. По легенде "поющий монумент" возвели к 50-летнему юбилею комсомола, который широко праздновали по всей стране 29 октября 1968 года. А под него комсомольцы 1960-х якобы положили капсулу времени с письмом, адресованным молодежи будущего. Найти документальное подтверждение заложенной капсулы так и не удалось. История по-прежнему остается в числе красивых городских легенд. Но если бы она была правдой, то открывать капсулу нужно было бы уже через десять дней, то есть "комсомольцы XXI века" - это мы с вами.Были в норильской истории и другие, менее известные, но зато вполне реальные капсулы времени. В том же 1968 году, продолжая отмечать большой комсомольский юбилей, смена металлургов никелевого завода Владимира Сидорова замуровала письмо в будущее в стену своего цеха. Никелевый завод уже не работает, это послание, наверное, можно найти, надо только отыскать место. Вот цитата и из того текста: "…Мы завещаем вам с такой же любовью и бережливостью пронести звание комсомольца и все, что с ним связано, в грядущее поколение… Мы думаем о вас - о тех, кто своими руками завершит строительство мира, счастья, взаимопонимания…"Другая производственная капсула времени была замурована на строящейся "Надежде" 4 октября 1980 года в последней из установленных 2052-й металлической колонне. Письмо в ней было адресовано в 2000 год - этот срок уже прошел. Но бывало, что отправители писем в будущее и сами понимали, что их послания никогда не будут прочитаны, и даже горячо на это надеялись. 24 июня 1989 года послание в будущее отправили на строительстве тысячекоечной больницы в Оганере. Норильские и югославские строители вместе заложили металлическую капсулу времени в бетонное основание корпуса больницы, приложив строительный паспорт объекта, номера "Заполярной правды" и "Норильского строителя", и пожелав, чтоб эту капсулу никогда не нашли… О том, как продолжалась традиция закладок капсул времени в наше время, читайте в сегодняшнем выпуске "Заполярной правды".