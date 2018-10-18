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18 октября 2018, 14:24



Жители Норильска обращаются в пенсионный банк вопросов с просьбой о разъяснении нюансов пенсионной реформы.

Ответ: Для северян сохраняется большинство параметров по льготному выходу на пенсию. Так, продолжительность минимально необходимого северного стажа не меняется и составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. Требования к минимальному страховому стажу для назначения пенсии также сохраняются - на уровне 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Единственное изменение касается возраста, с которого жители северных районов могут обратиться за назначением досрочной пенсии, - он повышается на 5 лет и для мужчин, и для женщин, до 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста происходит поэтапно, в соответствии с переходным периодом, который продлится в течение 10 лет - с 2019 по 2028 год. Например, жительница Норильска, которой в первой половине следующего года исполняется 50 лет, при наличии необходимого северного и страхового стажа сможет обратиться за пенсией уже во второй половине 2019-го в возрасте 50,5 года. Полный список вопросов публикуется на сайте "Российской газеты". Свои вопросы вы можете также присылать на почту "Заполярной правды".

Просмотров:231 Так, жительница Норильска Анжела Нюхина интересуется, как северный стаж влияет на пенсию? "Я проживаю в Норильске с рождения, имею одного ребенка. Стаж северный уже более 20 лет. Какие у нас, северян, сохранятся льготы?".Ответ: Для северян сохраняется большинство параметров по льготному выходу на пенсию. Так, продолжительность минимально необходимого северного стажа не меняется и составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных местностях. Требования к минимальному страховому стажу для назначения пенсии также сохраняются - на уровне 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. Единственное изменение касается возраста, с которого жители северных районов могут обратиться за назначением досрочной пенсии, - он повышается на 5 лет и для мужчин, и для женщин, до 60 и 55 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста происходит поэтапно, в соответствии с переходным периодом, который продлится в течение 10 лет - с 2019 по 2028 год. Например, жительница Норильска, которой в первой половине следующего года исполняется 50 лет, при наличии необходимого северного и страхового стажа сможет обратиться за пенсией уже во второй половине 2019-го в возрасте 50,5 года.Полный список вопросов публикуется на сайте "Российской газеты". Свои вопросы вы можете также присылать на почту "Заполярной правды".