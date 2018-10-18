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18 октября 2018, 14:31



Законы, вступающие в силу 18 октября.

Кроме того, расширены возможности граждан при обжаловании решений и действий органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, а также сотрудника такого органа.

Просмотров:157 Федеральный закон от 19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг». Органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги, больше не вправе требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов или в предоставлении услуги.Кроме того, расширены возможности граждан при обжаловании решений и действий органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу, а также сотрудника такого органа.