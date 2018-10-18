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18 октября 2018, 14:47



Неблагоприятная погода и гололед, возвестившие о приходе зимы, с начала этой недели принесли норильским автомобилистам немалые трудности. Однако в «Норильскавтодоре» заверили: дорожные службы держат ситуацию под контролем.

"В те дни, когда поступало больше всего жалоб, были очень сложные погодные условия: шел снег, дул сильный ветер. В это время можно было обратить внимание, что тот граншлак, которым пескоразбрасыватели посыпали дороги, попросту сдувался ветром, а его остатки закатывались в снег под колесами проезжающих автомобилей, - говорит Евгений Болгов. – Сложная ситуация была в Талнахе на улице Рудной, где во время сильного снегопада и ветра с самого утра работали два пескоразбрасывателя. К сожалению, но имеющимися силами они не смогли обеспечить благоприятное движение, поэтому, конечно же, определенная вина дорожников в этом тоже есть. К слову, когда ситуация там осложнилась, туда были направлены дополнительные силы, которые и стабилизировали обстановку". Евгений Болгов также отметил, что дополнительные сложности на дорогах возникают из-за банальной нерасторопности некоторых водителей, которые не спешат «переобуваться» в зимние шины, – в том числе и поэтому в Талнахе образовалась пробка на подъеме дороги. "Мы начали посыпать улицы граншлаком сразу же, как это стало необходимо. Тем не менее я обращаюсь к автомобилистам, чтобы они с пониманием относились к дорожным организациям, соблюдали скоростной режим в соответствии с дорожными условиями и не экономили на хороших зимних шинах".

Просмотров:148 Начальник отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов поясняет, что в конце сентября подрядные организации, которые осуществляют содержание дорог, – ИЛАН-Норильск и ЦАТК, - сообщили о своей готовности к предстоящей зиме. Тем не менее пограничные температуры воздуха, когда столбик термометра скачет по несколько раз в сутки, способствуют образованию стекловидного льда на дорогах, с которым с трудом справляется специализированная техника. Говоря же о периодичности посыпки улиц гранулированным шлаком, специалист объясняет, что все зависит от их категорийности – посыпка осуществляется от трех до шести часов после завершения снегопада. Однако он подчеркнул, что во время снегопада подсыпка граншлаком тоже происходит, но она крайне неэффективна. При этом в Большом Норильске круглосуточно на подсыпку дорог выезжает порядка десяти машин, а в случае необходимости - и того больше. В течение зимы на дорогах высыпается более ста тысяч тонн граншлака."В те дни, когда поступало больше всего жалоб, были очень сложные погодные условия: шел снег, дул сильный ветер. В это время можно было обратить внимание, что тот граншлак, которым пескоразбрасыватели посыпали дороги, попросту сдувался ветром, а его остатки закатывались в снег под колесами проезжающих автомобилей, - говорит Евгений Болгов. – Сложная ситуация была в Талнахе на улице Рудной, где во время сильного снегопада и ветра с самого утра работали два пескоразбрасывателя. К сожалению, но имеющимися силами они не смогли обеспечить благоприятное движение, поэтому, конечно же, определенная вина дорожников в этом тоже есть. К слову, когда ситуация там осложнилась, туда были направлены дополнительные силы, которые и стабилизировали обстановку".Евгений Болгов также отметил, что дополнительные сложности на дорогах возникают из-за банальной нерасторопности некоторых водителей, которые не спешат «переобуваться» в зимние шины, – в том числе и поэтому в Талнахе образовалась пробка на подъеме дороги."Мы начали посыпать улицы граншлаком сразу же, как это стало необходимо. Тем не менее я обращаюсь к автомобилистам, чтобы они с пониманием относились к дорожным организациям, соблюдали скоростной режим в соответствии с дорожными условиями и не экономили на хороших зимних шинах".