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18 октября 2018, 15:27



По фактам поставки некачественного угля в Игарку завели уголовное дело.

Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения, возникшие при доставке угля на Север. Оказалось, что партия топлива не соответствовала условиям, прописанным в контракте. В 2015 и 2017 годах действия подрядчика принесли вред в размере свыше 50 млн рублей. В этом году такая же ситуация привела к 40-миллионному ущербу. Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры администрация Игарки не стала оплачивать поставку. В отношении директора «Энергопрома» заведены дела по статьям УК «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на хищение чужого имущества в особо крупном размере». Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.

Просмотров:127 Сотрудники транспортной полиции завели уголовное дело по факту завоза некачественного угля в Игарку. Обвинения предъявлены руководителю компании «Энергопром», которая занималась поставками. Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской транспортной прокуратуры.Ранее сообщалось, что прокуратура нашла нарушения, возникшие при доставке угля на Север. Оказалось, что партия топлива не соответствовала условиям, прописанным в контракте. В 2015 и 2017 годах действия подрядчика принесли вред в размере свыше 50 млн рублей. В этом году такая же ситуация привела к 40-миллионному ущербу.Благодаря вмешательству транспортной прокуратуры администрация Игарки не стала оплачивать поставку. В отношении директора «Энергопрома» заведены дела по статьям УК «Мошенничество в особо крупном размере» и «Покушение на хищение чужого имущества в особо крупном размере». Мужчина задержан, решается вопрос о его аресте.