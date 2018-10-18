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18 октября 2018, 15:29



Александр Усс объявил о начале формирования дирекции проекта «Енисейская Сибирь».

Глава региона указал на необходимость скорейшего формирования системы управления комплексным инвестиционным проектом. Губернатор также обратил внимание собравшихся на важность объединения усилий в создании исполнительной дирекции. - Мы бы хотели, чтобы отдельные направления «Енисейской Сибири» были своего рода локомотивами для экономики Красноярского края. Необходимо не просто выполнение алгоритма – «реализация проекта, прибыль, деньги в бюджет и на счета бенефициаров», но чтобы «Енисейская Сибирь» обеспечила пространственное развитие территории. Поэтому в дирекции должны быть люди, которые будут представлять и защищать интересы этих проектов и подключать к ним местный бизнес, что и обеспечит синергетический эффект. Мы также считаем необходимым буквально с сегодняшнего дня начать формировать дирекцию и по существу дать старт «Енисейской Сибири» в ее практическом воплощении, – цитирует Александра Усса пресс-служба правительства Красноярского края. Исполняющий обязанности зампредседателя правительства края – министра экономического развития и инвестиционной политики региона Сергей Верещагин сообщил, что проект распоряжения правительства РФ о создании КИП «Енисейская Сибирь» в соответствии с поручениями президента и правительства России проходит окончательное согласование в федеральном Минфине и будет утвержден в ближайшее время. По словам Верещагина, исполнительную дирекцию сформируют на базе ОАО «Корпорация развития Красноярского края», которая будет переименована, реорганизована и возобновит работу в новом качестве. Финансироваться исполнительная дирекция будет за счет средств акционеров. В ближайшее время планируется совершенствование регионального законодательства в инвестиционной сфере для успешной реализации проекта. Представители компаний также внесли ряд предложений по формированию исполнительной дирекции «Енисейской Сибири» и высказали пожелания по возможным формам взаимодействия для ускоренного достижения желаемых результатов и эффективной работы при реализации инвестиционного проекта. Справка «Енисейская Сибирь» – масштабный инвестиционный проект по совместному экономическому развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Инициирован главой Красноярского края Александром Уссом в 2017 году. В феврале текущего года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин. В «Енисейскую Сибирь» входят инвестиционные проекты крупных компаний и финансово-промышленных групп, предполагается строительство железной дороги, освоение ряда месторождений полезных ископаемых, развитие сельского хозяйства.

Просмотров:159 Губернатор Красноярского края Александр Усс провел в Москве совещание, посвященное реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь». Участие приняли руководители ПАО «ГМК «Норильский никель», ОК «РУСАЛ», АО «СУЭК», АО «ЭРА Групп», ПАО «Полюс», ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «УК «Сегежа Групп», ГК «Внешэкономбанк» и других компаний.Глава региона указал на необходимость скорейшего формирования системы управления комплексным инвестиционным проектом. Губернатор также обратил внимание собравшихся на важность объединения усилий в создании исполнительной дирекции.- Мы бы хотели, чтобы отдельные направления «Енисейской Сибири» были своего рода локомотивами для экономики Красноярского края. Необходимо не просто выполнение алгоритма – «реализация проекта, прибыль, деньги в бюджет и на счета бенефициаров», но чтобы «Енисейская Сибирь» обеспечила пространственное развитие территории. Поэтому в дирекции должны быть люди, которые будут представлять и защищать интересы этих проектов и подключать к ним местный бизнес, что и обеспечит синергетический эффект. Мы также считаем необходимым буквально с сегодняшнего дня начать формировать дирекцию и по существу дать старт «Енисейской Сибири» в ее практическом воплощении, – цитирует Александра Усса пресс-служба правительства Красноярского края.Исполняющий обязанности зампредседателя правительства края – министра экономического развития и инвестиционной политики региона Сергей Верещагин сообщил, что проект распоряжения правительства РФ о создании КИП «Енисейская Сибирь» в соответствии с поручениями президента и правительства России проходит окончательное согласование в федеральном Минфине и будет утвержден в ближайшее время. По словам Верещагина, исполнительную дирекцию сформируют на базе ОАО «Корпорация развития Красноярского края», которая будет переименована, реорганизована и возобновит работу в новом качестве. Финансироваться исполнительная дирекция будет за счет средств акционеров. В ближайшее время планируется совершенствование регионального законодательства в инвестиционной сфере для успешной реализации проекта.Представители компаний также внесли ряд предложений по формированию исполнительной дирекции «Енисейской Сибири» и высказали пожелания по возможным формам взаимодействия для ускоренного достижения желаемых результатов и эффективной работы при реализации инвестиционного проекта.Справка«Енисейская Сибирь» – масштабный инвестиционный проект по совместному экономическому развитию трех регионов: Красноярского края, Тувы и Хакасии. Инициирован главой Красноярского края Александром Уссом в 2017 году. В феврале текущего года идею создания этой экономической зоны поддержал президент России Владимир Путин.В «Енисейскую Сибирь» входят инвестиционные проекты крупных компаний и финансово-промышленных групп, предполагается строительство железной дороги, освоение ряда месторождений полезных ископаемых, развитие сельского хозяйства.