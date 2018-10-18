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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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16:36 Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок. Об этом сообщает газета "Ведомости".
16:16 СРОЧНО! Вниманию рожениц и их родственников!
15:29 Александр Усс объявил о начале формирования дирекции проекта «Енисейская Сибирь».
15:27 По фактам поставки некачественного угля в Игарку завели уголовное дело.
14:47 Неблагоприятная погода и гололед, возвестившие о приходе зимы, с начала этой недели принесли норильским автомобилистам немалые трудности. Однако в «Норильскавтодоре» заверили: дорожные службы держат ситуацию под контролем.
14:31 Законы, вступающие в силу 18 октября.
14:24 Жители Норильска обращаются в пенсионный банк вопросов с просьбой о разъяснении нюансов пенсионной реформы.
13:25 Завтра, 19 октября, отмечается День написания письма в будущее. В Норильске тоже закладывались капсулы времени с такими письмами, и некоторые из них придет пора открывать уже через 10 дней.
13:20 Сегодня красноярские перевозчики ровно в полдень остановили большинство автобусов в знак протеста против подорожания бензина.
13:10 Энергоресурсы в поселки Таймыра доставлены в полном объеме.
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