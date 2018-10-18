Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

18 октября 2018, 16:16



СРОЧНО! Вниманию рожениц и их родственников!



Просмотров:465 C субботы, 20 октября 2018 г., перинатальный центр начинает прием. Это значит, что c 20 октября пациентам, роженицам необходимо обращаться туда, а не в родильный дом. На всякий случай в эти выходные дежурная родовая будет работать и в роддоме.