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19 октября 2018, 14:55



С завтрашнего дня в Норильске начинает работать перинатальный центр.

Напомним, перинатальный центр, рассчитанный на 110 коек, станет подразделением Норильской межрайонной больницы № 1. Центр включает в себя родовое отделение на пять индивидуальных залов, операционный блок, отделения патологии беременности и выхаживания новорожденных, а также послеродовое отделение на 50 коек. Появление медицинского объекта стало возможным благодаря включению его в программу развития перинатальных центров в РФ. Общая стоимость работ превысила 4 млрд рублей, из которых около 1 млрд составляют средства ФОМС, свыше 3 млрд – деньги краевого бюджета. В соответствии с первоначальным планом ввести здание в эксплуатацию планировалось к концу 2016 года, но сроки сдачи центра неоднократно переносили. По словам специалистов, на значительное отставание от графика, в частности, повлияло большое количество замечаний к проектной документации, выявленных в ходе строительства, сложности прохождения экспертизы. Как не раз отмечали эксперты, сложившаяся непростая ситуация также связана с сезонностью завоза строительных материалов и медицинского оборудования, трудностями в сфере транспортной логистики, погодными условиями Крайнего Севера.

Просмотров:251 Торжественное открытие состоится немного позже, но уже с 20 октября пациентам и роженицам необходимо обращаться за профильной помощью в норильский перинатальный центр. В роддоме в выходные будет работать только дежурная родовая, основные мощности будут перенаправлены на новую медплощадку.Напомним, перинатальный центр, рассчитанный на 110 коек, станет подразделением Норильской межрайонной больницы № 1. Центр включает в себя родовое отделение на пять индивидуальных залов, операционный блок, отделения патологии беременности и выхаживания новорожденных, а также послеродовое отделение на 50 коек.Появление медицинского объекта стало возможным благодаря включению его в программу развития перинатальных центров в РФ. Общая стоимость работ превысила 4 млрд рублей, из которых около 1 млрд составляют средства ФОМС, свыше 3 млрд – деньги краевого бюджета. В соответствии с первоначальным планом ввести здание в эксплуатацию планировалось к концу 2016 года, но сроки сдачи центра неоднократно переносили.По словам специалистов, на значительное отставание от графика, в частности, повлияло большое количество замечаний к проектной документации, выявленных в ходе строительства, сложности прохождения экспертизы. Как не раз отмечали эксперты, сложившаяся непростая ситуация также связана с сезонностью завоза строительных материалов и медицинского оборудования, трудностями в сфере транспортной логистики, погодными условиями Крайнего Севера.