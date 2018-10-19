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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:22 В Норильске на 83 юнармейца стало больше. Торжественная церемония посвящения состоялась сегодня в ГЦК
20:21 "Заполярка" навестила единственную оставшуюся в нашем городе безвинную узницу Норильлага.
20:11 Космос открылся и в Норильске. Пройтись по Юпитеру, услышать, как звучит свой голос на Марсе, узнать свой вес на разных планетах. В Норильск привезли уникальную выставку.
19:12 Вчера в Санкт-Петербурге простились с любимой актрисой норильчан Алевтиной Александровой.
19:06 В норильский перинатальный центр поступила первая пациентка
18:54 Около 80 тысяч безработных насчитали статистики в Красноярском крае
18:53 В Красноярском крае увеличат прожиточный минимум Это связано со скачком цен на отдельные виды продуктов.
18:52 Краевые депутаты обсудят актуальные законопроекты. Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве третьего заседания VI сессии Законодательного Собрания. Оно состоится 1 ноября 2018 года.
18:42 Браконьера с зайцами и щуками задержали сотрудники ГИБДД на Таймыре. Им оказался житель Кайеркана.
18:39 Обустройство остановок на Юго-Западной объездной дороге подошло к завершению.
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