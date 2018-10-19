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19 октября 2018, 15:05



Прокуратура Норильска разъяснила некоторые изменения Трудового кодекса, устанавливающие дополнительные льготы для работников, имеющих трех и более малолетних детей.

По общим правилам оплачиваемые отпуска предоставляются ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем. Действующее законодательство предоставляет определенным категориям работников право выбирать время очередного отпуска. Так, право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен: - женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него; - работникам в возрасте до восемнадцати лет; - работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; также право выбора времени отпуска закреплено за следующими работниками: - один из родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; - муж, если его жена находится в отпуске по беременности и родам; - работники, которые ранее были отозваны из отпуска, - в отношении неиспользованной в связи с этим части отпуска; - супруги военнослужащих (отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих); - лицо, работающее по совместительству, - в отношении очередного отпуска, предоставляемого на второй работе (то есть сотрудник вправе требовать ежегодный оплачиваемый отпуск на работе по совместительству одновременно с отпуском по основной работе); - граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 мЗв (бэр); - граждане, подвергшиеся воздействию радиаций вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; - граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединений "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; - инвалиды войны, ветераны боевых действий; - герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы; - герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; - лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России". И. о. прокурора города - Первый заместитель прокурора города младший советник юстиции Х. Гутаев

Просмотров:214 Так, кодекс дополнен нормой, согласно которой работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время.По общим правилам оплачиваемые отпуска предоставляются ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем.Действующее законодательство предоставляет определенным категориям работников право выбирать время очередного отпуска.Так, право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению работника должен быть предоставлен:- женщинам - перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него;- работникам в возрасте до восемнадцати лет;- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев; также право выбора времени отпуска закреплено за следующими работниками:- один из родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, воспитывающий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;- муж, если его жена находится в отпуске по беременности и родам;- работники, которые ранее были отозваны из отпуска, - в отношении неиспользованной в связи с этим части отпуска;- супруги военнослужащих (отпуск по их желанию предоставляется одновременно с отпуском военнослужащих);- лицо, работающее по совместительству, - в отношении очередного отпуска, предоставляемого на второй работе (то есть сотрудник вправе требовать ежегодный оплачиваемый отпуск на работе по совместительству одновременно с отпуском по основной работе);- граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне и получившие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 мЗв (бэр);- граждане, подвергшиеся воздействию радиаций вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;- граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединений "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;- инвалиды войны, ветераны боевых действий;- герои СССР и России, полные кавалеры ордена Славы;- герои труда, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;- лица, награжденные нагрудным знаком "Почетный донор России".И. о. прокурора города - Первый заместитель прокурора города младший советник юстиции Х. Гутаев