Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 октября 2018, 15:12



Повторные выборы депутатов в Дудинский городской Совет назначены на 9 декабря.

Напомним, 9 сентября в единый день голосования на выборах регионального и местного уровней в депутаты горсовета в семи из пятнадцати избирательных округах, где проходило голосование за кандидатов, число избирателей, проголосовавших «против всех», превысило число голосов, поданных за кандидата, набравшего их максимальное количество, в результате чего выборы были признаны несостоявшимися. Кроме этого, в трёх избирательных округах избранные кандидаты приняли решение отказаться от получения депутатских мандатов, так как были избраны в депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального районного Совета. Таким образом, результаты голосования не позволили сформировать дееспособный состав городского Совета, поскольку для его полномочного функционирования необходимо не менее десяти избранных депутатов. Как рассказал председатель избирательной комиссии Евгений Мойсюк, началась работа по приему документов на регистрацию от кандидатов в депутаты горсовета и продлится она до 11 ноября текущего года.

Просмотров:166 В Таймырской Долгано-Ненецкой территориальной избирательной комиссии № 1 Красноярского края (далее – избирательная комиссия) началась подготовка к повторным выборам в Дудинский городской Совет депутатов четвёртого созыва. Назначены они на 9 декабря 2018 года и пройдут по десяти дудинским одномандатным избирательным округам.Напомним, 9 сентября в единый день голосования на выборах регионального и местного уровней в депутаты горсовета в семи из пятнадцати избирательных округах, где проходило голосование за кандидатов, число избирателей, проголосовавших «против всех», превысило число голосов, поданных за кандидата, набравшего их максимальное количество, в результате чего выборы были признаны несостоявшимися. Кроме этого, в трёх избирательных округах избранные кандидаты приняли решение отказаться от получения депутатских мандатов, так как были избраны в депутаты Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального районного Совета.Таким образом, результаты голосования не позволили сформировать дееспособный состав городского Совета, поскольку для его полномочного функционирования необходимо не менее десяти избранных депутатов.Как рассказал председатель избирательной комиссии Евгений Мойсюк, началась работа по приему документов на регистрацию от кандидатов в депутаты горсовета и продлится она до 11 ноября текущего года.