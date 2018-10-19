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19 октября 2018, 15:59



Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю встретился с управляющим Норильской епархией.

Руководитель ГУФСИН и епископ Норильский и Туруханский определили главные цели и пути дальнейшего сотрудничества.

Просмотров:168 Во время рабочей поездки в г. Норильск начальник ГУФСИН полковник внутренней службы Николай Васильев встретился с епископом Норильским и Туруханским Агафангелом. По отзывам сторон, встреча в Норильском епархиальном управлении прошла в конструктивном ключе и стала подтверждением тесного взаимного сотрудничества между Норильской епархией и краевым пенитенциарным ведомством. В ходе беседы, на которой также присутствовали секретарь Норильской епархии иеромонах Герман (Мельников), руководитель епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Димитрий Харцыз и начальник объединения исправительных колоний № 30 полковник внутренней службы Дмитрий Лапшин, была обсуждена совместная работа по духовному воспитанию осужденных и их ресоциализации.Руководитель ГУФСИН и епископ Норильский и Туруханский определили главные цели и пути дальнейшего сотрудничества.