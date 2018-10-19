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19 октября 2018, 16:06



На Таймыр доставили мобильные здания морга.

Мобильные помещения площадью 30 квадратных метров оборудованы холодильной камерой, залом для анатомирования, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением и электричеством. Модули соответствуют всем санитарным нормам и имеют надежную защиту. Напомним, потребность в мобильных моргах возникла из-за отсутствия на территории поселков помещений, где должны осуществляться судебно-медицинские исследования и временное хранение тел умерших, в результате чего жителям поселков приходилось своими силами производить захоронения без вскрытия и подтверждения факта смерти. Еще одно модульное помещение находится на складе в г. Снежногорске, его доставят в поселок Хантайское Озеро МО город Дудинка в летнюю навигацию 2019 года. Кроме этого, планируется приобретение еще трех мобильных моргов для поселков Сындасско и Новорыбное сельского поселения Хатанга, а также поселка Носок сельского поселения Караул.

Просмотров:182 На территорию Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района были доставлены два мобильных перевозимых здания морга контейнерного типа на полозьях (санях) для сохранения тел умерших до момента прибытия судебно-медицинского эксперта, которые в скором времени доставят по зимнику в поселки Усть-Авам и Волочанка МО город Дудинка.Мобильные помещения площадью 30 квадратных метров оборудованы холодильной камерой, залом для анатомирования, вентиляцией, кондиционированием, водоснабжением и электричеством. Модули соответствуют всем санитарным нормам и имеют надежную защиту.Напомним, потребность в мобильных моргах возникла из-за отсутствия на территории поселков помещений, где должны осуществляться судебно-медицинские исследования и временное хранение тел умерших, в результате чего жителям поселков приходилось своими силами производить захоронения без вскрытия и подтверждения факта смерти.Еще одно модульное помещение находится на складе в г. Снежногорске, его доставят в поселок Хантайское Озеро МО город Дудинка в летнюю навигацию 2019 года.Кроме этого, планируется приобретение еще трех мобильных моргов для поселков Сындасско и Новорыбное сельского поселения Хатанга, а также поселка Носок сельского поселения Караул.