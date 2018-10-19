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19 октября 2018, 16:10



Краевой Роспотребнадзор рассказал о состоянии воздуха. Эксперты представили данные исследований атмосферы в регионе за девять месяцев 2018 года.

Источник - Красноярский краевой медиапортал “Столица 24”

Просмотров:181 В период с января по сентябрь текущего года службой было проведено 1640 исследований атмосферного воздуха в Красноярске. Отмечается, что превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ зафиксировано только в 0,9% экспертиз. При этом гигиенических нормативов превышение зафиксировано в 2,4% проб. В краевом центре в исследованиях санитарно-химических показателей регистрировались превышения ПДК взвешенных веществ, в частности, пыли. Точнее - взвешенных веществ и взвешенных частиц фракций РМ10 и РМ2,5. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора. Между тем в других городах региона ситуация более удручающая. Так, в воздухе Норильска обнаружены превышения ПДК диоксида серы, взвешенных веществ, бензола и оксида меди. В Ачинске - взвешенных веществ, гидроксибензола, бенз(а)пирена и диоксида азота. В Назарово и Канске выявлено превышение ПДК бен(а)пирена, гидроксибензола, взвешенных веществ. В Енисейске, Лесосибирске и Сосновоборске регистрировалось превышение гигиенического норматива по содержанию бензопирена, а в Минусинске - превышение бензопирена, оксида углерода и взвешенных веществ.Источник - Красноярский краевой медиапортал “Столица 24”