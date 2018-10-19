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19 октября 2018, 16:18



СРК "Арена" приглашает норильчан на открытие цирковой школы "Заполярный цирк".

В рамках проекта "Заполярный цирк" победителя конкурса социальных проектов благотворительной программы "Мир новых возможностей" Официальное открытие цирковой школы "Заполярный цирк" В программе: Открытые мастер-классы на полотне и жонгляжу Показательные выступления тренеров цирковой школы Показательные выступления паркуристов, брейкеров, танцоров 21 октября в 12.00 14.00 и 16.00 на Лауреатов, 37, центр "Старт" Пройдут мастер-классы по воздушной гимнастике и растяжке для детей и взрослых от представителя федерации циркового искусства Сибири Тарабановой Людмилы

Просмотров:165 20 октября с 17.30 до 19.30 СРК АРЕНАВ рамках проекта "Заполярный цирк" победителя конкурса социальных проектов благотворительной программы "Мир новых возможностей"Официальное открытие цирковой школы "Заполярный цирк"В программе:Открытые мастер-классы на полотне и жонгляжуПоказательные выступления тренеров цирковой школыПоказательные выступления паркуристов, брейкеров, танцоров21 октября в 12.00 14.00 и 16.00 на Лауреатов, 37, центр "Старт"Пройдут мастер-классы по воздушной гимнастике и растяжке для детей и взрослых от представителяфедерации циркового искусства Сибири Тарабановой Людмилы