19 октября 2018, 16:20



2 ноября публичная библиотека города Норильска предложит горожанам написать большой этнографический диктант.

В этот день международная просветительская акция пройдет во множестве городов России и за рубежом. Участники смогут проверить свои знания о быте, традициях и обычаях народов России. Площадка откроется в 13.00 в читальном зале библиотеки. В 13.45 пройдет инструктаж по заполнению бланков, а сам диктант продлится с 14.00 до 15.00. Участниками диктанта могут стать все желающие – для этого нужно позвонить по номеру 46-13-41 и оставить свои данные (ФИО, номер мобильного) координаторам акции.