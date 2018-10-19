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19 октября 2018, 16:23



Проверки в образовании. После расстрела в Керчи дано задание проверить безопасность в учебных учреждениях.

«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание, в том числе, на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое», - отмечается в материале. По результатам проверки органы прокуратуры дадут оценку состоянию законности в сфере безопасности учебных заведений.

Просмотров:196 В красноярских учебных заведениях будут проведены дополнительные проверки. Об этом сообщила представитель министерства образования региона Лариса Климова. Проверки будут проводиться в связи с трагическими событиями в колледже Керчи, где в результате взрыва и стрельбы студента погибли 21 и получили ранения 50 человек. Климова отметила, проверки проводятся несколько раз в год. Все школы, детские сады, техникумы в регионе телефонизированы, а в крупных учебных заведениях есть видеонаблюдение. Кроме того, с учащимися проводится инструктаж: как вести себя в тех или иных ситуациях. Обучение проводится и с теми, кто отвечает за безопасность, состоятся беседы с родителями. Есть поручение и от Генеральной прокуратуры Россиию Организовать проверку соблюдения безопасности в образовательных учреждениях в связи с трагическими событиями, произошедшими в Керченском политехническом колледже, сообщается на сайте ведомства. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним прокурорам специализированных прокуратур и транспортным прокурорам поручено провести соответствующие проверки во всех образовательных организациях страны.«В ходе проверок прокурорами будет обращено внимание, в том числе, на обеспечение объектов образования охраной, соблюдение контрольно-пропускного режима, оснащение образовательных организаций системами видеонаблюдения, экстренного оповещения и другое», - отмечается в материале.По результатам проверки органы прокуратуры дадут оценку состоянию законности в сфере безопасности учебных заведений.