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19 октября 2018, 16:56

В Москве проходит VIII Общецерковный съезд по социальному служению


В числе приглашённых председатель местной общественной организации Центр милосердия города Норильска Татьяна Ласточкина и представитель норильского духовенствах, иерей Алексей Пирогов. Сегодня они выступили с докладом о миссии служения людям за полярным кругом. Ласточкина рассказала о том, каким образом православная церковь ведёт деятельное социальное служение, какие мероприятия проводит, на чем основывается социальная помощь больным в хосписе, старикам на дому, женщинам и семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. "Вопрос- что же такое социальное служение? Это любовь. Оно не возможно без внутреннего делания: молитвы, изучения Евангелия, причастия. Необходимо менять мир внутри себя и нести радость ближним. Эту возможность дает только Святой Дух",- так прокомментировала свою миссию Татьяна Лпсточкина.
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