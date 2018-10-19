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19 октября 2018, 18:39



Обустройство остановок на Юго-Западной объездной дороге подошло к завершению.

Так же Сергей Бойцов пояснил, что будут продолжены места по установке остановочных павильонов и замене павильонов теплых остановок.

Просмотров:154 В июле 2018 года был заключен муниципальный контракт на обустройство восьми остановок на Юго-Западной объездной дороге. Сумма контракта составила семь миллионов 568 тысяч рублей. Прежние остановки не отвечали техническим требованиям: были полуразрушены или поломаны, не был обустроен так называемый "заездной карман для автобусов" и посадочная площадка. В настоящее время работы по контракту до конца еще не выполнены. Обновлены остановки в районе второй и четвертой базы ПЕСХ, кислородной станции и круглого озера. Почти все остановки уже смонтированы, завершается монтаж восьмой остановки в районе Круглого озера. На следующей неделе остановки будут покрашены и рядом установлены дорожные знаки. – рассказал Сергей Бойцов, начальник технического отдела МКУ «Норильскавтодор». Подрядчик нарушил сроки по контракту. Изначально завершить все работы планировалось до 30 сентября. Однако, все основные работы по асфальтировке и установке бордюров были выполнены в сухую погоду и до наступления заморозков. Монтаж самих остановок можно выполнять и во время снегопада. Для окраски остановок будет использована фасадная краска желтого и синего цветов. Так же остановки оборудуют скамейками и урнами. Содержание остановок в надлежащем состоянии до 1 января 2019 года возьмет на себя «Илан-Норильск», а затем обслуживающая организация будет определяться на аукционе.Так же Сергей Бойцов пояснил, что будут продолжены места по установке остановочных павильонов и замене павильонов теплых остановок.