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19 октября 2018, 18:42



Браконьера с зайцами и щуками задержали сотрудники ГИБДД на Таймыре. Им оказался житель Кайеркана.



Просмотров:169 Браконьера с зайцами и щуками задержали сотрудники ГИБДД на Таймыре. Сотрудники Госавтоинспекции задержали на севере Красноярского края мужчину, который перевозил незаконно добытую рыбу и зайцев, сообщает сегодня, 19 октября, пресс-служба регионального главка МВД. В рамках проходящей на Таймыре операции «Браконьер-2018» полицейские остановили автомобиль, буксировавший лодку. При осмотре транспорта инспекторы ГИБДД обнаружили 46 щук и двух зайцев. При этом у жителя Кайеркана отсутствовали документы, разрешающие добычу пушных зверей и водных биоресурсов. В отношении северянина составлены три административных протокола. Браконьеру грозит штраф с конфискацией оружия.