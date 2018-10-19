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19 октября 2018, 18:52



Краевые депутаты обсудят актуальные законопроекты. Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве третьего заседания VI сессии Законодательного Собрания. Оно состоится 1 ноября 2018 года.

о проекте закона края №7307-132ПЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов; о проекте закона края №7443-137ПЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Красноярском крае, на 2019 год»; о проекте закона края №7830-145ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О краевых социальных грантах»; о проекте закона края №4716-82ПЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; о проекте закона края №4255-71ПЗ «О внесении изменений в Закон края «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае»; о проекте закона края №5656-105ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О культуре»; о проекте закона края №7175-130ПЗ «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»; о проекте закона края №2333-37ПЗ «О внесении изменений в статью 5.3 Закона края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»; о проекте закона края №7502-140ПЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона края «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае».

Просмотров:136 В предполагаемом перечне около 30 вопросов. В их числе:о проекте закона края №7307-132ПЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации краевого имущества на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов;о проекте закона края №7443-137ПЗ «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Красноярском крае, на 2019 год»;о проекте закона края №7830-145ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О краевых социальных грантах»;о проекте закона края №4716-82ПЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»;о проекте закона края №4255-71ПЗ «О внесении изменений в Закон края «Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае»;о проекте закона края №5656-105ПЗ «О внесении изменений в Закон края «О культуре»;о проекте закона края №7175-130ПЗ «О внесении изменений в отдельные законы края в сфере социальной поддержки граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края»;о проекте закона края №2333-37ПЗ «О внесении изменений в статью 5.3 Закона края «О социальной поддержке населения при оплате жилья и коммунальных услуг»;о проекте закона края №7502-140ПЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона края «О реализации государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае».