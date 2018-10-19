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19 октября 2018, 18:53



В Красноярском крае увеличат прожиточный минимум Это связано со скачком цен на отдельные виды продуктов.



Просмотров:150 На заседании Правительства Красноярского края приняли решение увеличить прожиточный минимум за III квартал 2018 года. Размер ВПМ по сравнению с предыдущим кварталом поднимется на 2%, что составит 11 тыс. 914 рублей в расчет на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 12 тыс. 605 рублей с ростом на 2,3%, для пенсионеров - 9288 рублей (плюс 2,4%), а для детей - 12 тыс. 490 рублей (+1,0%). Кроме того, в центральных и южных районах края прожиточный минимум в расчете на душу населения увеличится на 2,3% - 11 тыс. 266 рублей; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 13 тыс. 518 рублей (+2,1%); в районах Крайнего Севера - 16 тыс. 553 рубля (+0,3%). Увеличение прожиточного минимумы связано, прежде всего, с ростом цен на отдельные виды овощей и фруктов. Так, стоимость моркови увеличилась на 20,9%, свеклы - на 18,7%, картофеля - на 12,8%, апельсина - на 7,5%, яблок - на 3,8%. Также цены выросли на мясо птицы - на 12,9%, рыбу свежую - на 3,7%, сахар - на 3,6%, говядину - на 1,5%. Об этом сообщили на сайте правительства края.