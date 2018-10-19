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19 октября 2018, 18:53

В Красноярском крае увеличат прожиточный минимум Это связано со скачком цен на отдельные виды продуктов.


На заседании Правительства Красноярского края приняли решение увеличить прожиточный минимум за III квартал 2018 года. Размер ВПМ по сравнению с предыдущим кварталом поднимется на 2%, что составит 11 тыс. 914 рублей в расчет на человека. Для трудоспособных граждан прожиточный минимум составит 12 тыс. 605 рублей с ростом на 2,3%, для пенсионеров - 9288 рублей (плюс 2,4%), а для детей - 12 тыс. 490 рублей (+1,0%). Кроме того, в центральных и южных районах края прожиточный минимум в расчете на душу населения увеличится на 2,3% - 11 тыс. 266 рублей; в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, - 13 тыс. 518 рублей (+2,1%); в районах Крайнего Севера - 16 тыс. 553 рубля (+0,3%). Увеличение прожиточного минимумы связано, прежде всего, с ростом цен на отдельные виды овощей и фруктов. Так, стоимость моркови увеличилась на 20,9%, свеклы - на 18,7%, картофеля - на 12,8%, апельсина - на 7,5%, яблок - на 3,8%. Также цены выросли на мясо птицы - на 12,9%, рыбу свежую - на 3,7%, сахар - на 3,6%, говядину - на 1,5%. Об этом сообщили на сайте правительства края.

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