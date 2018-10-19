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19 октября 2018, 18:54



Около 80 тысяч безработных насчитали статистики в Красноярском крае

57,5 процента безработных использовали для трудоустройства обращение к друзьям, родственникам и знакомым. 56,9 использовали или помещали объявления в СМИ и Интернете. 37,1 полагались на непосредственное обращение к работодателю. 22,4 процента – обращались в государственные учреждения службы занятости населения.

Просмотров:143 В третьем квартале нынешнего года в Красноярском крае 78,8 тысячи человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Уровень безработицы среди мужчин составил 5,2 процента, среди женщин – 5,3, среди городского населения – 5, сельского – 6,3 процента. Средний возраст безработных составил 38,9 года. Средняя продолжительность поиска работы составляла у женщин 7,3 месяца, у мужчин – 6,3 месяца.57,5 процента безработных использовали для трудоустройства обращение к друзьям, родственникам и знакомым. 56,9 использовали или помещали объявления в СМИ и Интернете. 37,1 полагались на непосредственное обращение к работодателю. 22,4 процента – обращались в государственные учреждения службы занятости населения.