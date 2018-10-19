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19 октября 2018, 19:06



В норильский перинатальный центр поступила первая пациентка



Просмотров:191 Женщина на средних сроках беременности обратилась за помощью, по медицинским показаниям, - ей оперативно обеспечили осмотр и стационар для сохранения вынашивания плода. При том, что косметические процедуры по завершению строительства в новом здании кое-где ещё ведутся, перинатальный центр в Оганере с завтрашнего дня готов принимать пациенток. Операционные на сто процентов готовы, равно как родовые отделения. Как отмечает сам персонал, в новом центре замечательные помещения как для оказания оперативной помощи, так и для до - и -послеродового периода нахождения пациенток - прекрасные душевые, палаты и т.д. На вопрос, нет ли у медиков бывшего роддома волнения или замешательства по поводу переезда, они отвечают: "Нам некогда переживать, мы просто работаем". Напомним, пост и родовые бригады для приёма рожениц останутся в родильном доме на Б.Хмельницкого, что называется, "до последнего клиента". Так что процесс рождения малышей в Норильске прерываться не будет ни на минуту.