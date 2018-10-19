Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 октября 2018, 19:12



Вчера в Санкт-Петербурге простились с любимой актрисой норильчан Алевтиной Александровой.

Алевтина Александрова была известна в Норильске и как просветитель, шла в народ с чтением стихов любимых авторов, преподавала детям театральное мастерство, создавала новые сценические проекты. Отъезд в Санкт-Петербург был связан с состоянием здоровья ее любимого мужа, которого не стало в 2016 году. Алевтина Михайловна не прерывала своих дружеских связей с Норильском, была в курсе всех культурных событий в городе, став активным пользователем соцсетей. Последнюю запись, выразив восхищение фотографией северного сияния над Норильском, она сделала в Фейсбуке за день до своей внезапной кончины 15 октября 2018 года. Проводить ее в последний путь собрались норильчане, которые живут в Северной столице. Алевтина Михайловна упокоилась на Порошкинском погосте рядом с любимым мужем и главным партнером по сцене Валерием Оникой. Вечная и светлая им память!

Просмотров:171 Она посвятила сцене полвека из отведенных ей Богом 78-ти лет яркой творческой жизни. В Норильск Алевтина Михайловна, выпускница Школы-студии МХАТ, после работы в театрах Астрахани, Тамбова, Свердловска, Махачкалы, Душанбе, Комсомольска-на-Амуре, приехала вместе с мужем – замечательным актером Валерием Оникой в 1983 году. На сцене Заполярного театра драмы за четверть века она создала десятки разнообразных женских образов в классических постановках и пьесах современных авторов. Норильская публика аплодировал ей в спектаклях «Веер леди Уиндермир», «Шут Балакирев», «Как солдат Иван Чонкин самолет сторожил», «Поллианна», «Ночь ошибок», «Два вечера в веселом доме». Особый успех был у спектакля "Старомодная комедия", который в 2009 году поставил Валерий Оника, сыграв в нем вместе с женой. Исполнителей главных ролей отметили "За верность и многолетнее служение сцене" на краевом фестивале "Театральная весна-2010" и Специальным призом на фестивале "Ново-Сибирский транзит-2010". Прощалась Алевтина Александрова с Норильском в 2012 году постановкой своей пьесы "Благословляю все, что было", посвященной ее любимому поэту Александру Блоку.Алевтина Александрова была известна в Норильске и как просветитель, шла в народ с чтением стихов любимых авторов, преподавала детям театральное мастерство, создавала новые сценические проекты. Отъезд в Санкт-Петербург был связан с состоянием здоровья ее любимого мужа, которого не стало в 2016 году. Алевтина Михайловна не прерывала своих дружеских связей с Норильском, была в курсе всех культурных событий в городе, став активным пользователем соцсетей. Последнюю запись, выразив восхищение фотографией северного сияния над Норильском, она сделала в Фейсбуке за день до своей внезапной кончины 15 октября 2018 года. Проводить ее в последний путь собрались норильчане, которые живут в Северной столице. Алевтина Михайловна упокоилась на Порошкинском погосте рядом с любимым мужем и главным партнером по сцене Валерием Оникой. Вечная и светлая им память!