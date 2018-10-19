Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

19 октября 2018, 20:11



Космос открылся и в Норильске. Пройтись по Юпитеру, услышать, как звучит свой голос на Марсе, узнать свой вес на разных планетах. В Норильск привезли уникальную выставку.

С 20 октября по 11 ноября можно отправиться в космическое приключение всей семьёй! КосмоStar – это уникальная выставка новейших технологий, познавательно-развлекательных аттракционов и развивающих зон в космической тематике. Вас ждут: 40 удивительных экспонатов со всего мира, 5 зон виртуальной и дополненной реальности, 10 испытаний для космонавтов, космическая мастерская. Каждый ребёнок сможет почувствовать себя настоящим космонавтом, пройдя предполётные испытания: Прокатиться на настоящем гироскопе Пройтись по Юпитеру Услышать, как звучит свой голос на Марсе. Выиграть сражение за Землю, оживить целую Вселенную. Узнать свой вес на разных планетах. На выставке можно почувствовать себя покорителем Юпитера. На самой большой в Солнечной системе планете из-за чудовищного притяжения даже не самый толстый человек будет весить под 200 кило! А на Сатурне – всего 65 кило. Планета хоть и огромная, зато состоит в основном из газов. Так что даже прогуляться по ее поверхности (при всем желании) невозможно. Или взять Марс. Он по размеру ненамного меньше Земли, но все равно на его поверхности тот же человек весил бы 30 кило. Дело в том, что притяжение на поверхности Марса намного меньше земного, поскольку планета сложена в основном из «мягких» горных пород. Ну а на Луне вес составлял бы всего 12 килограммов… Пушинка, по космическим меркам. «Космос» находится по адресу : ТЦ "СИТИ", 5 этаж. Работает каждый день с 12:00 до 21:00 Цена билета: детский - 490 ,взрослый 590. Телефон: +7 968 266 68 37.

Просмотров:153 Прямо в центре Норильске организована выставка новейших технологий, познавательно-развлекательных аттракционов и развивающих зон в космической тематике. Это самый посещаемый и самый интересный проект этого года. На «Космостаре» есть компьютерная 3D-модель станции международной космической станции: надеваете очки виртуальной реальности, берете в руки джойстик – и в путь.С 20 октября по 11 ноября можно отправиться в космическое приключение всей семьёй! КосмоStar – это уникальная выставка новейших технологий, познавательно-развлекательных аттракционов и развивающих зон в космической тематике. Вас ждут: 40 удивительных экспонатов со всего мира, 5 зон виртуальной и дополненной реальности, 10 испытаний для космонавтов, космическая мастерская.Каждый ребёнок сможет почувствовать себя настоящим космонавтом, пройдя предполётные испытания: Прокатиться на настоящем гироскопе Пройтись по Юпитеру Услышать, как звучит свой голос на Марсе. Выиграть сражение за Землю, оживить целую Вселенную. Узнать свой вес на разных планетах. На выставке можно почувствовать себя покорителем Юпитера. На самой большой в Солнечной системе планете из-за чудовищного притяжения даже не самый толстый человек будет весить под 200 кило! А на Сатурне – всего 65 кило. Планета хоть и огромная, зато состоит в основном из газов. Так что даже прогуляться по ее поверхности (при всем желании) невозможно. Или взять Марс. Он по размеру ненамного меньше Земли, но все равно на его поверхности тот же человек весил бы 30 кило. Дело в том, что притяжение на поверхности Марса намного меньше земного, поскольку планета сложена в основном из «мягких» горных пород. Ну а на Луне вес составлял бы всего 12 килограммов… Пушинка, по космическим меркам.«Космос» находится по адресу : ТЦ "СИТИ", 5 этаж. Работает каждый день с 12:00 до 21:00 Цена билета: детский - 490 ,взрослый 590. Телефон: +7 968 266 68 37.