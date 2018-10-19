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19 октября 2018, 20:21



"Заполярка" навестила единственную оставшуюся в нашем городе безвинную узницу Норильлага.



Просмотров:155 В канун Дня памяти жертв политических репрессий "Заполярка" вместе со студентами Норильского коллежа искусств и руководителем Общества защиты жертв политических репрессий Елизаветой Обст навестила Ольгу Яскину, единственную оставшуюся в нашем городе безвинную узницу Норильлага. Ольга Ивановна, которой сейчас 88 лет, рассказала гостям о своей судьбе, поделилась воспоминаниями о восстании заключенных "Норильлага",в 1953-м году. После реабилитации она долгие годы трудилась в системе жилищно-коммунального хозяйства, вырастила с мужем двоих детей. 30 октября, когда Норильск будет отмечать День памяти жертв политических репрессий, она по состоянию здоровья не сможет быть на мемориале "Норильская Голгофа". В "Заполярной правде" выйдет интервью с этой удивительной женщиной, которая верно хранит память об ушедших и рассказывает новым поколениям о пережитом в Норильске в сталинское время. Ее воспоминания студенты Норильского колледжа искусств возьмут за основу в своей новой постановке, посвященной истории нашего города.