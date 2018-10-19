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19 октября 2018, 20:22



В Норильске на 83 юнармейца стало больше. Торжественная церемония посвящения состоялась сегодня в ГЦК

«Этот день вы, юнармейцы, запомните на всю жизнь. Своими поступками и делами вы должны доказывать, что являетесь лучшими из лучших. Помните, что вы потомки сибирских полков, а Сибирь – это опора великой России. Желаю вам боевого настроя и призываю слушаться командиров и наставников. Также я благодарю руководство администрации Норильска, представителей Министерства обороны и общественных организаций города, которые на протяжении многих лет проводят огромную работу в рамках патриотического воспитания нашей молодежи», - сказал Денис Побилат. По замыслу кураторов, под началом Юнармии у детей должен проявиться интерес к изучению географии и истории государства, его народов, деяний выдающихся полководцев и ученых. За основу физического воспитания взяты проверенные временем военно–спортивные игры, а кульминацией всей деятельности служит допризывная подготовка — этакая путевка в армию. В движении говорят, что на особом счету стоит вопрос преемственности поколений — важно не только научить детей «как Родину любить», но и привить им правильные моральные ценности, внушить понятие о социальной ответственности. Добавим, что Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, идею поддержал президент Владимир Путин. В Норильске отделение движения возникло летом 2017 года, и на сегодняшний день объединяет более 300 мальчишек и девчонок. Всего Юнармия насчитывает около 276 тысяч школьников во всех регионах России.

Просмотров:180 Ряды Юнармии пополнили учащиеся четырех школ Большого Норильска – 8-й, 31-й, 41-й и 43-й, всего 83 человека. На торжественной присяге юнармецев присутствовал советник руководителя администрации губернатора Красноярского края, начальник штаба Юнармии по Красноярскому краю Денис Побилат, который поздравил курсантов со значимым событием и пожелал им с гордостью нести звание юнармейца.«Этот день вы, юнармейцы, запомните на всю жизнь. Своими поступками и делами вы должны доказывать, что являетесь лучшими из лучших. Помните, что вы потомки сибирских полков, а Сибирь – это опора великой России. Желаю вам боевого настроя и призываю слушаться командиров и наставников. Также я благодарю руководство администрации Норильска, представителей Министерства обороны и общественных организаций города, которые на протяжении многих лет проводят огромную работу в рамках патриотического воспитания нашей молодежи», - сказал Денис Побилат.По замыслу кураторов, под началом Юнармии у детей должен проявиться интерес к изучению географии и истории государства, его народов, деяний выдающихся полководцев и ученых. За основу физического воспитания взяты проверенные временем военно–спортивные игры, а кульминацией всей деятельности служит допризывная подготовка — этакая путевка в армию. В движении говорят, что на особом счету стоит вопрос преемственности поколений — важно не только научить детей «как Родину любить», но и привить им правильные моральные ценности, внушить понятие о социальной ответственности.Добавим, что Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в январе 2016 года по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, идею поддержал президент Владимир Путин. В Норильске отделение движения возникло летом 2017 года, и на сегодняшний день объединяет более 300 мальчишек и девчонок. Всего Юнармия насчитывает около 276 тысяч школьников во всех регионах России.