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22 октября 2018, 14:42



«Зеленая» экономика в развитии. BASF и «Норникель» объединяют усилия для поставки аккумуляторных материалов для энергомобилей.

В качестве первой европейской площадки для производства аккумуляторных материалов для европейского автомобильного рынка BASF выбрал г. Харьявалта (Финляндия). Предприятие будет построено рядом с никель-кобальтовым заводом «Норникеля». Запуск запланирован на конец 2020 года, производство позволит полностью обеспечивать около 300 000 электромобилей в год материалами BASF для аккумуляторных батарей. Новый завод будет использовать местные возобновляемые источники энергии, включая гидро- и ветряную энергию, а также энергию биомассы. Финансирование проекта составит 400 миллионов евро. Кроме того, BASF и «Норникель» подписали долгосрочное соглашение на поставку никелевого и кобальтового сырья, которое производится на рафинировочном заводе «Норникеля». Условия соглашения предусматривают надежные поставки из локального источника сырья для производства батарей в Европе. «Инвестиции в производство в Харьявалте позволит BASF быть ближе к клиентам и получить доступ к рынкам всех крупных регионов с локальным производством, продолжая поддерживать быстрорастущий рынок электромобилей, — прокомментировал Кеннет Лейн, президент подразделения «Катализаторы» концерна BASF. — Наше сотрудничество с «Норникелем» — еще один шаг в сторону создания прочной платформы, объединяющей усилия лидеров индустрии в сфере поставок сырья и аккумуляторных технологий и производства». «Совместное размещение нового производства BASF и рафинировочного завода «Норникеля» в Харьявалте обеспечит эксклюзивный доступ к локальным поставкам никеля и кобальта, — комментирует Джеффри Лу, Старший вице-президент подразделения «Аккумуляторные материалы» концерна BASF. — Наши катодные материалы с высоким содержанием никеля являются ключевыми составляющими для обеспечения повышенной энергетической емкости аккумулятора и увеличения времени эксплуатации электромобиля для наших клиентов. Благодаря производственным мощностям международного масштаба BASF сможет способствовать реализации европейской стратегии роста оригинальных производителей оборудования и ключевых поставщиков аккумуляторов для электромобилей с помощью надежной системы поставок и тесного сотрудничества». Сергей Батехин, старший вице-президент, руководитель блока сбыта, закупок и инновационного развития «Норникеля», подтвердил: «Мы рады расширить наше сотрудничество с BASF, одним из наших долгосрочных стратегических партнеров. Это соглашение является важной составляющей масштабной стратегии «Норникеля» по увеличению своего присутствия на международном рынке аккумуляторных материалов и установлению продолжительного сотрудничества с ведущими производителями катодных активных материалов». «Мы верим, что электромобили способны изменить никелевую промышленность на глобальном уровне, и «Норникель» как ведущий поставщик очищенного никеля в мире имеет уникальное расположение для поддержки этих изменений. Мы особенно гордимся тем, что наша компания играет важную роль в поддержке развития «зеленой» экономики как в Европе, так и по всему миру. «Норникель» подтверждает приверженность устойчивому долгосрочному развитию своей базы ресурсов и статусу ответственного участника глобальной системы снабжения материалами», — добавил Сергей Батехин.

Просмотров:251 О заявлении BASF по поводу создания первой площадки для производства аккумуляторных материалов в Европе сообщает пресс-служба «Норникеля». В сообщении говорится, что BASF и «Норникель» начинают стратегическое сотрудничество для удовлетворения растущего спроса на аккумуляторные материалы для электромобилей.В качестве первой европейской площадки для производства аккумуляторных материалов для европейского автомобильного рынка BASF выбрал г. Харьявалта (Финляндия). Предприятие будет построено рядом с никель-кобальтовым заводом «Норникеля». Запуск запланирован на конец 2020 года, производство позволит полностью обеспечивать около 300 000 электромобилей в год материалами BASF для аккумуляторных батарей. Новый завод будет использовать местные возобновляемые источники энергии, включая гидро- и ветряную энергию, а также энергию биомассы. Финансирование проекта составит 400 миллионов евро.Кроме того, BASF и «Норникель» подписали долгосрочное соглашение на поставку никелевого и кобальтового сырья, которое производится на рафинировочном заводе «Норникеля». Условия соглашения предусматривают надежные поставки из локального источника сырья для производства батарей в Европе.