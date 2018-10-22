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22 октября 2018, 14:42
«Зеленая» экономика в развитии. BASF и «Норникель» объединяют усилия для поставки аккумуляторных материалов для энергомобилей.
О заявлении BASF по поводу создания первой площадки для производства аккумуляторных материалов в Европе сообщает пресс-служба «Норникеля». В сообщении говорится, что BASF и «Норникель» начинают стратегическое сотрудничество для удовлетворения растущего спроса на аккумуляторные материалы для электромобилей.
В качестве первой европейской площадки для производства аккумуляторных материалов для европейского автомобильного рынка BASF выбрал г. Харьявалта (Финляндия). Предприятие будет построено рядом с никель-кобальтовым заводом «Норникеля». Запуск запланирован на конец 2020 года, производство позволит полностью обеспечивать около 300 000 электромобилей в год материалами BASF для аккумуляторных батарей. Новый завод будет использовать местные возобновляемые источники энергии, включая гидро- и ветряную энергию, а также энергию биомассы. Финансирование проекта составит 400 миллионов евро.
Кроме того, BASF и «Норникель» подписали долгосрочное соглашение на поставку никелевого и кобальтового сырья, которое производится на рафинировочном заводе «Норникеля». Условия соглашения предусматривают надежные поставки из локального источника сырья для производства батарей в Европе.
|«Инвестиции в производство в Харьявалте позволит BASF быть ближе к клиентам и получить доступ к рынкам всех крупных регионов с локальным производством, продолжая поддерживать быстрорастущий рынок электромобилей, — прокомментировал Кеннет Лейн, президент подразделения «Катализаторы» концерна BASF. — Наше сотрудничество с «Норникелем» — еще один шаг в сторону создания прочной платформы, объединяющей усилия лидеров индустрии в сфере поставок сырья и аккумуляторных технологий и производства».
|«Совместное размещение нового производства BASF и рафинировочного завода «Норникеля» в Харьявалте обеспечит эксклюзивный доступ к локальным поставкам никеля и кобальта, — комментирует Джеффри Лу, Старший вице-президент подразделения «Аккумуляторные материалы» концерна BASF. — Наши катодные материалы с высоким содержанием никеля являются ключевыми составляющими для обеспечения повышенной энергетической емкости аккумулятора и увеличения времени эксплуатации электромобиля для наших клиентов. Благодаря производственным мощностям международного масштаба BASF сможет способствовать реализации европейской стратегии роста оригинальных производителей оборудования и ключевых поставщиков аккумуляторов для электромобилей с помощью надежной системы поставок и тесного сотрудничества».
|Сергей Батехин, старший вице-президент, руководитель блока сбыта, закупок и инновационного развития «Норникеля», подтвердил: «Мы рады расширить наше сотрудничество с BASF, одним из наших долгосрочных стратегических партнеров. Это соглашение является важной составляющей масштабной стратегии «Норникеля» по увеличению своего присутствия на международном рынке аккумуляторных материалов и установлению продолжительного сотрудничества с ведущими производителями катодных активных материалов».
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|«Мы верим, что электромобили способны изменить никелевую промышленность на глобальном уровне, и «Норникель» как ведущий поставщик очищенного никеля в мире имеет уникальное расположение для поддержки этих изменений. Мы особенно гордимся тем, что наша компания играет важную роль в поддержке развития «зеленой» экономики как в Европе, так и по всему миру. «Норникель» подтверждает приверженность устойчивому долгосрочному развитию своей базы ресурсов и статусу ответственного участника глобальной системы снабжения материалами», — добавил Сергей Батехин.