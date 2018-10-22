Фото новости:

Открытие ВПП

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
22 октября 2018, 15:01

Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.


Одна из приоритетных задач прокуратуры - защита прав участников ВОВ и инвалидов. И здесь важно, по признанию Гутаева, чтобы эти люди знали, что их жизнью интересуются, что им всегда готовы оказать помощь и поддержку не только в канун 9 Мая и других знаменательных дат, а ежедневно.
Надо отметить, что жалоб в прокуратуру от ветеранов за время службы Хаважа Гутаева в Норильске не поступало ни разу. Понимая, что люди эти скромны, жаловаться не привыкли и умеют довольствоваться малым, прокурор решил сам посмотреть, в каких условиях живут участники войны и их семьи.
Сотрудники прокуратуры поинтересовались, обеспечены ли Дмитрий Иванович и его супруга Валентина Ивановна всем необходимым, вовремя ли приходит пенсия, не приходится ли участнику сражений в ВОВ сталкиваться с бюрократическими проволочками.
Во время беседы Хаваж Гутаев заметил, что Дмитрий Иванович плохо слышит, при этом слуховым аппаратом почему-то не пользуется. Супруги признались, что устройство это ветерану крайне необходимо, и он сейчас как раз вышел на финишную прямую на пути его получения, собрав наконец-то все необходимые документы и пройдя несколько медицинских комиссий.
«Вот как раз на днях пойду на заседание последней комиссии, где решат, какой именно аппарат мне нужен», - поспешил успокоить прокурора ветеран.
Гутаев же, несмотря на то что Коноплю все устраивает, решил разобраться, нельзя ли процесс получения всего необходимого, будь то медицинская помощь, социальная и т. д., сделать для ветеранов, учитывая их заслуги перед Отечеством, как можно проще.
Прощаясь, Хаваж Гутаев оставил супругам номер своего сотового и очень просил звонить ему лично всегда, когда понадобится помощь.
В ближайшее время сотрудники прокуратуры навестят участников ВОВ Виктора Грекова и Василия Пашинова. А вообще планируется обойти всех ветеранов Великой Отечественной войны, которых по состоянию на 9 мая этого года в Норильске было 62 человека.
Просмотров:315
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 23 октября 2018 
15:35   Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Руслан Кудзиев будет выступать за национальную сборную России. 14:50   В рамках декады дорожной безопасности детей норильские полицейские посвятили первоклассников гимназии № 11 в юных пешеходов.
13:44   Норильчане могут дать имя аэропорту. На сайте великиеимена.рф началось голосование по присвоению имен российским аэропортам. 13:44   В Кайерканском обществе инвалидов начались занятия по вокалу.
13:21   В Красноярском крае подорожало обучение. Норильск - не исключение. 13:07   В Норильске стартовало первенство города по мини-футболу среди юношей 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения.
13:00   В Норильске подведены итоги конкурса семейного рисунка «Мы – спортивная семья!». 12:41   Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре.
12:33   В Норильске возбуждено уголовное дело по факту использования поддельной медицинской справки.

 22 октября 2018 
18:22   Главой сельского поселения Караул избран Денис Хлудеев. 18:04   МФК «Норильский никель» уступил в 1/8 финала Кубка России.
18:02   Накануне в Норильске состоялась первая защита дипломных проектов участников норильской "Школы краеведа", деятельность которой поддержана Фондом президентских грантов. 17:52   Оперативно-профилактическое мероприятие «Арсенал» стартовало сегодня в Норильске.
17:45   Сегодня в Норильске полицейские спасли собаку, провалившуюся под лед. 17:18   В Норильске создана новая интерактивная карта.
15:58   Процесс пошел! В норильском перинатальном центре за выходные родились уже девять младенцев. 15:26   Осторожно: на Таймыре ледостав!
15:17   Огромное стадо мигрирующих оленей перекрыло трассу Норильск - Дудинка. 15:01   Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.
14:42   «Зеленая» экономика в развитии. BASF и «Норникель» объединяют усилия для поставки аккумуляторных материалов для энергомобилей. 14:40   В гимназии № 11 первоклассники успешно сдали первый экзамен по правилам дорожного движения и получили из рук инспектора удостоверения юных пешеходов.
14:00   Губернатор представил новых членов краевого правительства. 14:00   Назначен новый руководитель краевой службы строительного надзора и жилищного контроля.
13:08   Сегодня, 22 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ о назначении Игоря Степаненко своим заместителем.

 19 октября 2018 
20:22   В Норильске на 83 юнармейца стало больше. Торжественная церемония посвящения состоялась сегодня в ГЦК. 20:21   "Заполярка" навестила единственную оставшуюся в нашем городе безвинную узницу Норильлага.
20:11   Космос открылся и в Норильске. Пройтись по Юпитеру, услышать, как звучит свой голос на Марсе, узнать свой вес на разных планетах. В Норильск привезли уникальную выставку. 19:12   Вчера в Санкт-Петербурге простились с любимой актрисой норильчан Алевтиной Александровой.
19:06   В норильский перинатальный центр поступила первая пациентка. 18:54   Около 80 тысяч безработных насчитали статистики в Красноярском крае.
18:53   В Красноярском крае увеличат прожиточный минимум. Это связано со скачком цен на отдельные виды продуктов. 18:52   Краевые депутаты обсудят актуальные законопроекты. Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов подписал распоряжение о созыве третьего заседания ...
18:42   Браконьера с зайцами и щуками задержали сотрудники ГИБДД на Таймыре. Им оказался житель Кайеркана. 18:39   Обустройство остановок на Юго-Западной объездной дороге подошло к завершению.
16:56   В Москве проходит VIII Общецерковный съезд по социальному служению. 16:23   Проверки в образовании. После расстрела в Керчи дано задание проверить безопасность в учебных учреждениях.
16:20   2 ноября публичная библиотека города Норильска предложит горожанам написать большой этнографический диктант. 16:18   СРК "Арена" приглашает норильчан на открытие цирковой школы "Заполярный цирк".
16:10   Краевой Роспотребнадзор рассказал о состоянии воздуха. Эксперты представили данные исследований атмосферы в регионе за девять месяцев 2018 года. 16:06   На Таймыр доставили мобильные здания морга.
15:59   Начальник ГУФСИН России по Красноярскому краю встретился с управляющим Норильской епархией. 15:12   Повторные выборы депутатов в Дудинский городской Совет назначены на 9 декабря.
15:05   Прокуратура Норильска разъяснила некоторые изменения Трудового кодекса, устанавливающие дополнительные льготы для работников, имеющих трех и более малолетних детей. 14:55   С завтрашнего дня в Норильске начинает работать перинатальный центр.
13:57   Ценителей прекрасного ждут в кинокомплексе «Родина» на фильм «Ван Гог: Золото и лазурь». 13:50   Сегодня утром в городе произошло два серьезных ДТП, одно из которых привело к гибели человека.
13:29   МФК «Норильский никель» завтра стартует в розыгрыше Кубка России.

 18 октября 2018 
16:36   Сбербанк и ВТБ создадут авиакомпанию для региональных перевозок. Об этом сообщает газета "Ведомости". 16:16   СРОЧНО! Вниманию рожениц и их родственников!
15:29   Александр Усс объявил о начале формирования дирекции проекта «Енисейская Сибирь».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх