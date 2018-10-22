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22 октября 2018, 15:01



Прокурор города Норильска Хаваж Гутаев и его старший помощник Абумислим Вагабов побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Ивановича Конопли.

Надо отметить, что жалоб в прокуратуру от ветеранов за время службы Хаважа Гутаева в Норильске не поступало ни разу. Понимая, что люди эти скромны, жаловаться не привыкли и умеют довольствоваться малым, прокурор решил сам посмотреть, в каких условиях живут участники войны и их семьи. Сотрудники прокуратуры поинтересовались, обеспечены ли Дмитрий Иванович и его супруга Валентина Ивановна всем необходимым, вовремя ли приходит пенсия, не приходится ли участнику сражений в ВОВ сталкиваться с бюрократическими проволочками. Во время беседы Хаваж Гутаев заметил, что Дмитрий Иванович плохо слышит, при этом слуховым аппаратом почему-то не пользуется. Супруги признались, что устройство это ветерану крайне необходимо, и он сейчас как раз вышел на финишную прямую на пути его получения, собрав наконец-то все необходимые документы и пройдя несколько медицинских комиссий. «Вот как раз на днях пойду на заседание последней комиссии, где решат, какой именно аппарат мне нужен», - поспешил успокоить прокурора ветеран. Гутаев же, несмотря на то что Коноплю все устраивает, решил разобраться, нельзя ли процесс получения всего необходимого, будь то медицинская помощь, социальная и т. д., сделать для ветеранов, учитывая их заслуги перед Отечеством, как можно проще. Прощаясь, Хаваж Гутаев оставил супругам номер своего сотового и очень просил звонить ему лично всегда, когда понадобится помощь. В ближайшее время сотрудники прокуратуры навестят участников ВОВ Виктора Грекова и Василия Пашинова. А вообще планируется обойти всех ветеранов Великой Отечественной войны, которых по состоянию на 9 мая этого года в Норильске было 62 человека.

Просмотров:315 Одна из приоритетных задач прокуратуры - защита прав участников ВОВ и инвалидов. И здесь важно, по признанию Гутаева, чтобы эти люди знали, что их жизнью интересуются, что им всегда готовы оказать помощь и поддержку не только в канун 9 Мая и других знаменательных дат, а ежедневно.Надо отметить, что жалоб в прокуратуру от ветеранов за время службы Хаважа Гутаева в Норильске не поступало ни разу. Понимая, что люди эти скромны, жаловаться не привыкли и умеют довольствоваться малым, прокурор решил сам посмотреть, в каких условиях живут участники войны и их семьи.Сотрудники прокуратуры поинтересовались, обеспечены ли Дмитрий Иванович и его супруга Валентина Ивановна всем необходимым, вовремя ли приходит пенсия, не приходится ли участнику сражений в ВОВ сталкиваться с бюрократическими проволочками.Во время беседы Хаваж Гутаев заметил, что Дмитрий Иванович плохо слышит, при этом слуховым аппаратом почему-то не пользуется. Супруги признались, что устройство это ветерану крайне необходимо, и он сейчас как раз вышел на финишную прямую на пути его получения, собрав наконец-то все необходимые документы и пройдя несколько медицинских комиссий.Гутаев же, несмотря на то что Коноплю все устраивает, решил разобраться, нельзя ли процесс получения всего необходимого, будь то медицинская помощь, социальная и т. д., сделать для ветеранов, учитывая их заслуги перед Отечеством, как можно проще.Прощаясь, Хаваж Гутаев оставил супругам номер своего сотового и очень просил звонить ему лично всегда, когда понадобится помощь.В ближайшее время сотрудники прокуратуры навестят участников ВОВ Виктора Грекова и Василия Пашинова. А вообще планируется обойти всех ветеранов Великой Отечественной войны, которых по состоянию на 9 мая этого года в Норильске было 62 человека.