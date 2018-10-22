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22 октября 2018, 15:17



Огромное стадо мигрирующих оленей перекрыло трассу Норильск - Дудинка.

Местные жители отмечают, что такое в этих краях не редкость, иногда мигрируют около трехсот тысяч оленей, сообщают "Вести-Ямал". Скриншот с видео: ИА «1-LINE».

Просмотров:515 Водитель снял видео, как дорогу Норильск - Дудинка переходит большое стадо северных оленей – более тысячи животных, которые на длительное время заблокировали трассу, но на движение это серьезно не сказалось – на дороге находилась только пара грузовиков.Местные жители отмечают, что такое в этих краях не редкость, иногда мигрируют около трехсот тысяч оленей, сообщают "Вести-Ямал".Скриншот с видео: ИА «1-LINE».