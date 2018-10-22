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22 октября 2018, 15:26



Осторожно: на Таймыре ледостав!

Опасно ходить по льду, покрытому снегом, ведь снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того что маскирует полыньи, еще и замедляет рост его толщины. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, возникающей из-за тумана, снегопада или дождя. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в пять-шесть метров. Выход на лед в состоянии алкогольного опьянения может привести к гибели. Во избежание несчастных случаев родителям и педагогам следует объяснить детям, какую опасность таят в себе игры на неокрепшем или непроверенном льду. Осторожность и бдительность во время ледостава — залог безопасности и сохранности здоровья горожан, предупреждают службы МЧС.

Просмотров:265 В связи с грядущим ледоставом власти Дудинки напоминают о соблюдении правил безопасности на водных объектах. С наступлением холодов на водоемах наблюдается становление перволедья. В это время выходить на поверхность льда крайне опасно. Скрепленный вечерним или ночным морозом, осенний лед способен утром выдерживать небольшую нагрузку, но днем, под лучами солнца, становится пористым и очень слабым, хоть и сохраняет достаточную толщину, сообщает пресс-служба администрации Дудинки.Опасно ходить по льду, покрытому снегом, ведь снег, выпавший на только что образовавшийся лед, помимо того что маскирует полыньи, еще и замедляет рост его толщины. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, возникающей из-за тумана, снегопада или дождя. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние друг от друга в пять-шесть метров. Выход на лед в состоянии алкогольного опьянения может привести к гибели. Во избежание несчастных случаев родителям и педагогам следует объяснить детям, какую опасность таят в себе игры на неокрепшем или непроверенном льду.Осторожность и бдительность во время ледостава — залог безопасности и сохранности здоровья горожан, предупреждают службы МЧС.