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22 октября 2018, 15:58



Процесс пошел! В норильском перинатальном центре за выходные родились уже девять младенцев.



Просмотров:433 Первым у мамочки по имени Наргиз на свет появился мальчик весом 3610 г, ростом 54 сантиметра. Это случилось в субботу, 20 октября, в 15.15. В понедельник здесь родилась малышка весом 700 граммов, она находится в детской реанимации, по словам медиков перинального центра, с ней все обязательно будет хорошо.Да, официального открытия перинатального центра, которого столь долго ждали, еще не было, однако медики говорят, что четкий старт может состояться только в плановой службе, и никак не в экстренной. Так что «перерезание ленточки» в таком деле - вопрос более чем формальный и довольно несущественный, даже праздный. По словам руководителя территориального отдела краевого министерства здравоохранения Кобы Кавтеладзе, главное, что «мы в перинатальный центр вошли, все процессы в нем активизированы и идут своим чередом. Из стадии ожидания и надежд мы перешли в стадию уверенности, что перинатальный центр у нас есть».До восьми утра 20 октября пациенток, в том числе рожениц, привозили в здание на ул. Б. Хмельницкого, 18; после восьми утра этого же числа - уже в перинатальный центр. В связи с этим из старого роддома выписка производится до среды, 24 октября. Так, сегодня, 22 октября, с Богдана Хмельницкого массово выписали сразу 15 женщин с новорожденными детками, за вторник и среду должны уйти домой последние семь пациенток с малышами.Напомним, весь персонал норильского роддома перешел в состав межрайонной больницы № 1 еще с 1 декабря 2017 года. Новое структурное отделение оганерской больницы носит название «Центр охраны материнства и детства краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Норильская межрайонная больница № 1».«Важность взаимодействия перинатального центра и других больничных служб на одной общей территории сложно переоценить. Логично, чтобы все тесно взаимодействующие структуры находились в подчинении одного руководителя, в данном случае главного врача Норильской межрайонной больницы № 1 Константина Горбеля. Не зря в большинстве российских городов работают не отдельные родильные дома, а родильные отделения в составе многопрофильных больниц. Теперь так будет и у нас»,- отметил Коба Кавтеладзе.В перинатальном центре Норильска шесть родовых залов, более 100 койко-мест, две большие, две малые и одна детская операционные, оборудование которых доктор Наталья Свешникова называет «просто космос». Родовые, операционный блок и реанимации расположились на третьем этаже здания, соединенного с оганерской больницей современной галереей. На четвертом этаже - послеродовое отделение, в нем только одно- и двухместные палаты для родильниц, все они оборудованы душевыми, холодильниками, телевизорами и т. д. Нет никакого сомнения, что, с точки зрения комфорта пациентов и улучшения качества оказываемой им медицинской помощи всех видов, наш город только выиграл.