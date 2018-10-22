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22 октября 2018, 17:18



В Норильске создана новая интерактивная карта.

Интегрированная система городских ресурсов позволяет в интерактивном режиме получать основную информацию об образовательных учреждениях (наименование учреждения, адрес, ссылку на официальный сайт), узнавать о деятельности образовательных учреждений, учреждений спорта и культуры, социально значимых объектов, расположенных в Норильске, Талнахе, Кайеркане, Оганере. Также ресурс помогает транслировать лучший инновационный опыт системных педагогических решений, формирующих единое образовательное пространство города. На карте представлены все образовательные учреждения Норильска с подробной информацией о наличии у них успешных практик. Проект «Территория образования» находится в стадии формирования. Желающие дополнить раздел актуальной информацией могут направлять свои предложения в электронном виде на почту: RazvodovskayaLA@norilsk-city.ru.

Просмотров:251 «Территория образования» разработана в рамках реализации проекта по созданию интернет-ресурса «Карта успешных образовательных практик Норильска» на официальном сайте управления образования http://norduo.ucoz.ru/ , сообщает пресс-служба администрации города.Интегрированная система городских ресурсов позволяет в интерактивном режиме получать основную информацию об образовательных учреждениях (наименование учреждения, адрес, ссылку на официальный сайт), узнавать о деятельности образовательных учреждений, учреждений спорта и культуры, социально значимых объектов, расположенных в Норильске, Талнахе, Кайеркане, Оганере. Также ресурс помогает транслировать лучший инновационный опыт системных педагогических решений, формирующих единое образовательное пространство города. На карте представлены все образовательные учреждения Норильска с подробной информацией о наличии у них успешных практик.Проект «Территория образования» находится в стадии формирования. Желающие дополнить раздел актуальной информацией могут направлять свои предложения в электронном виде на почту: RazvodovskayaLA@norilsk-city.ru.